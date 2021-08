Des îlots verts qui font le bonheur de certains Trifluviens

Des résidents de la rue Nicolas-Perrot applaudissent la décision de construire trois îlots dans leur secteur. Certains avaient même demandé à la Ville de Trois-Rivières d’avoir ce type d’installations dans leur rue.

Priscilla Ménard, qui habite le quartier depuis une dizaine d’années, y voit un moyen efficace de protéger les citoyens. La circulation a beaucoup augmenté avec Trois-Rivières sur Saint-Laurent et les bureaux au centre-ville, entre autres, et plus ça va, plus il y a de voitures qui circulent sur des Chenaux et notre rue est devenue un peu une voie de contournement et ça rend la situation très dangereuse , a-t-elle déclaré.

Un autre résident, François Daviau, voit en ces îlots une bonne façon de changer nos habitudes et d’avoir des quartiers plus écologiques, notamment afin de contrer les îlots de chaleur.

La Ville de Trois-Rivières affirme qu'une fois l'allée végétalisée construite, la voie de circulation sera de six mètres dans les deux sens. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

La candidate à la mairie de Trois-Rivières et conseillère municipale Valérie Renaud-Martin s’est rendue sur la rue Nicolas-Perrot pour entendre les doléances des citoyens. Elle demande à la Ville de stopper les travaux le temps de réviser la situation.

La candidate à la mairie de Trois-Rivières et conseillère municipale Valérie Renaud-Martin est allée à la rencontre des citoyens lundi, sur la rue Nicolas-Perrot. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Avec les informations de Jacob Côté