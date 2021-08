La Colombie-Britannique annonce son plan pour la rentrée scolaire

La ministre de l’Éducation, Jennifer Whiteside, la ministre de l’Éducation supérieure, Anne Kang et la médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, annonceront le plan pour la rentrée scolaire de 2021 à 9 h 30, mardi.

Des détails et clarifications sur les mesures de santé et sécurité (ou mesures sanitaires) à respecter de la maternelle à la 12e année et dans les établissements postsecondaires seront dévoilés.

En raison du succès de la campagne de vaccination en Colombie-Britannique, les autorités sanitaires soutiennent qu'elles prévoient une rentrée scolaire presque normale en septembre.

Les directives sur le port de masques en milieu scolaire doivent être confirmées, mais la médecin-hygiéniste en chef de la province a déjà annoncé un retour en classe, la fin des groupes fermés et la reprise possible des activités parascolaires.

Apprendre à vivre avec la COVID-19

Plus de 50 % des 12 à 17 ans ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Quant aux enfants qui ne sont pas encore admissibles à la vaccination, la Dre Henry rappelle que ces derniers sont moins à risque que les adultes et que les mesures d'hygiène de base continueront d'être en vigueur.

L’objectif est de pouvoir vivre avec la COVID-19 au même titre que d'autres maladies, comme la grippe ou la rougeole, où nous traitons des cas individuels sans avoir de grands effets sur la communauté , a expliqué la Dre Bonnie Henry.

Protocoles sanitaires

Le ministère de l’Éducation a injecté 43,6 millions de dollars pour la rentrée, notamment en soutien aux élèves des Premières Nations et métis et pour des services de santé mentale.

De cette somme, environ la moitié est destinée au maintien du protocole pandémique, soit pour le nettoyage et la désinfection, l'amélioration des systèmes de ventilation et le réapprovisionnement d'équipement de protection individuelle.

Lorsque la Colombie-Britannique a annoncé son plan de relance en 4 étapes, le retour à la normale , l’étape 4, nécessitait l'atteinte de plusieurs objectifs.

Conditions requises pour le passage à l'étape 4 : Peu de cas, peu d’hospitalisations

Taux de vaccination supérieur à 70 % des adultes Mesures sanitaires de l'étape 4 : Liberté quant au port du masque

Contacts sociaux normaux

Possibilité d’organiser de grands rassemblements (comme des concerts)

Retour à la normale des compétitions sportives avec un plan de sécurité

La province a récemment vu une hausse du nombre de cas de COVID-19.