L'avenir du pont aérien de Kaboul au cœur de discussions au G7

Toutes les forces étrangères travaillent au pas de charge pour tenir les délais , a commenté mardi un diplomate d’un pays de l’OTAN à Reuters sous couvert de l’anonymat.

Des discussions sur cette possible prolongation ont lieu en ce moment dans le cadre d’un sommet virtuel du G7, qui pourrait aussi jeter les bases de l’approche que les pays occidentaux préconiseront envers les talibans.

Lundi, Londres, Berlin et Paris ont plaidé pour que le pont aérien se poursuive après le 31 août, par crainte que le temps ne manque pour compléter les évacuations.

Même s’il n’a pas exclu de repousser la date butoir fixée pour le départ de l’armée américaine, le président américain Joe Biden n'a pas montré d'enthousiasme face à cette hypothèse, rejetée par les talibans.

Je pense que c'est peu probable que la date soit repoussée, a convenu mardi le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace dans une entrevue à Sky News.

Pas seulement à cause de ce que les talibans ont dit, mais je pense que c'est peu probable si vous regardez les déclarations publiques du président Biden .

Mais cela vaut assurément la peine d'essayer, et nous allons le faire , a-t-il maintenu.

Paris se prépare à cesser ses opérations d'évacuation

Le gouvernement français se prépare aussi à ce que ce pont aérien, visant à évacuer plus de ressortissants étrangers et d’Afghans considérés à risque d’être persécutés, prenne fin dans une semaine.

Si les États-Unis suivent leur objectif de retrait total le 31 août, pour nous, en termes de "rétroplanning", cela veut dire que notre opération se termine jeudi soir. Donc, il nous reste trois jours , a expliqué mardi le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères au premier ministre Jean Castex, en présence de journalistes.

En Espagne, le gouvernement dit mettre tout en œuvre pour évacuer toutes les personnes d'Afghanistan, mais prévient d’ores et déjà que certaines d'entre elles ne pourraient pas être exfiltrées du pays en raison de la situation vraiment dramatique sur le terrain.

Nous allons évacuer le plus de gens possible, (mais) il y aura des personnes qui resteront sur place pour des raisons qui ne dépendent pas de nous, mais bien de la situation qu'il y a là-bas. Une citation de :Margarita Robles, ministre espagnole de la Défense, à la radio Cadena Ser

Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, est aussi apparu résigné lors d’une entrevue au journal Bild.

Même si (l'opération d'évacuation) dure jusqu'au 31 août ou quelques jours de plus, cela ne suffira pas a-t-il déclaré tout en plaidant à nouveau pour la poursuite des discussions avec les talibans afin d'assurer des transferts une fois l'armée partie.

Trudeau préoccupé par l'aide humanitaire

Depuis Hamilton, où il poursuit sa tournée électorale, le premier ministre Justin Trudeau n'a pas dévoilé ce qu'il entend plaider au sujet de la date butoir du 31 août.

Nous sommes tous engagés pour protéger le plus de gens possible avec cette évacuation de Kaboul , s'est-il contenté de dire lorsqu'interrogé à ce sujet.

Nous savons qu’il y a énormément à faire, et nous allons parler de comment nous allons en faire encore plus dans les jours et, j’espère, les semaines à venir.

On va aussi mettre beaucoup de pression en tant que communauté internationale pour s’assurer que [les] talibans soient en train de protéger les gens et non en train de continuer à bloquer l’accès à l’aéroport. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

M. Trudeau a aussi indiqué que son gouvernement s'interroge sur la façon dont l'aide humanitaire pourra continuer d'être acheminée en Afghanistan maintenant que les talibans ont pris le pouvoir.

Nous devons nous assurer qu’avec les talibans en contrôle, on n’est pas en train de les aider indirectement avec les dollars canadiens , a-t-il dit.

Il va certainement y avoir une réévaluation de comment on va aider l’Afghanistan, mais je peux vous assurer qu’on va être là pour aider encore plus parce qu’on comprend que la situation vient de s’empirer pour bien des gens en Afghanistan. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Une ligne rouge à ne pas franchir

En conférence de presse mardi, un autre porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a réitéré que le mouvement n'a pas accepté un report de la date butoir.

Lundi, un de ses collègues, Suhail Shaheen, avait indiqué que le respect de cette date butoir constituait une ligne rouge à ne pas franchir, sous peine de conséquences non précisées pour les alliés.

Il avait en outre a affirmé que les Afghans dont les papiers sont en règle pourraient continuer de quitter le pays par des vols commerciaux après cette date.

À la Maison-Blanche, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan avait éludé peu après les questions sur un possible report de la date butoir, répétant que l'administration américaine évaluait la situation au jour le jour .

Nous pensons avoir le temps d'ici le 31 de faire partir tous les Américains qui le veulent , a-t-il assuré.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, n'a pas exclu un report de la date butoir, mais indiqué que l'objectif est de tenter de faire tout notre possible d'ici la fin du mois.

M. Mujahid a pour sa part a invité les Afghans qui cherchent encore à fuir le pays à rentrer chez eux. Nous garantissons leur sécurité , a-t-il déclaré pendant une conférence de presse, assurant que les taliban n'ont établi aucune liste noire en vue de représailles.