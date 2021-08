Le Parti libéral bonifie son plan d'accès à la propriété, sur fond de bilan mitigé

De passage à Hamilton, en Ontario, le chef libéral a présenté un élargissement de son plan sur trois fronts : l'accès à la propriété, la construction de logements et la protection des droits des acheteurs.

Concrètement, Justin Trudeau espère améliorer sa réponse à la crise du logement grâce à une combinaison d’incitatifs fiscaux et d'incitatifs à l’épargne, à l'accélération de la construction et de la rénovation de 1,4 million de logements et la création d'une charte des droits des acheteurs, notamment pour interdire la négociation par offre à l'aveugle.

Les libéraux veulent notamment aider les jeunes ménages à accéder à la propriété. Les Canadiens de moins 40 ans pourraient ainsi déposer jusqu'à 40 000$ dans un nouveau compte d'épargne en vue de l'achat d'une première maison. Montant qui ne serait pas imposé et qui ne devra pas être remboursé.

Ils promettent aussi de faire passe de 5000 $ à 10 000 $ le crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison.

Le Parti libéral entend aussi s'attaquer aux rénovictions, notamment en instaurant une « taxe anti-flip » afin d'obliger les nouveaux propriétaires d'immeubles à les conserver pendant au moins 12 mois.

Des impacts limités jusqu'ici

S'ils promettent de s'attaquer plus férocement à la crise du logement, les mesures des libéraux depuis leur arrivée au pouvoir ont eu peu d'effets jusqu'ici.

Un rapport du directeur parlementaire du budget publié le 10 août dernier  (Nouvelle fenêtre) évalue que l'impact des trois premières années d'application de la Stratégie nationale sur le logement, en vigueur de 2018-2019 à 2027-2028, a été limité en raison de différents facteurs.

Pour expliquer cette incidence limitée, le DPB identifie par exemple un sous-financement de certains programmes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) – malgré une augmentation totale des dépenses – ou encore des retards dans certains programmes.

Il n’y a pas de solution simple à la crise du logement. Chaque famille est dans une situation légèrement différente, chaque communauté fait face à ses propres défis. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral du Canada

Le problème [de la surenchère] est là depuis bien des années. On sait que la propriété devient de plus en plus inabordable pour trop de familles , a reconnu Justin Trudeau, blâmant les conservateurs de Stephen Harper pour n'avoir rien fait avant 2015.

C’est délicat, la crise du logement, s'est-il défendu. Mais on a un plan très concret, qui va avoir un impact réel, pour continuer avec tout ce qu’on a appris : ce qui fonctionne très bien, ce qui fonctionne peut-être moins bien. On va continuer de fignoler.

Par ailleurs, comme ce fut le cas à quelques reprises depuis le début de la campagne, Justin Trudeau a été chahuté par au moins un manifestant pendant son point de presse mardi matin.