Un homme porté disparu retrouvé à Timmins

Un homme de 33 ans, qui avait été vu pour la dernière fois lundi après-midi au nord de l’Hôpital de Timmins et du district, a été repéré mardi matin par des citoyens qui ont immédiatement contacté les policiers.

Le Service de police de Timmins avait lancé les recherches lundi soir, avec l’appui de techniciens de drones de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et des unités canines de la PPOPolice provinciale de l'Ontario et du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Les recherches s’étaient poursuivies tard dans la nuit et avaient repris tôt mardi matin.

Les agents n'avaient toutefois pas émis de description de la personne disparue, par souci de vie privée.

La police avait installé un poste de commandement à l’intersection de la route 655 et l’avenue Ross.

Le Service de police de Timmins remercie le personnel des services médicaux d'urgence locaux qui a fourni un soutien logistique sur place, ainsi que les membres du public qui ont signalé sans délai qu'ils avaient vu l'homme disparu , a déclaré la police dans un communiqué.