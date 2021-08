L'organisation des élections fédérales est un casse-tête au Manitoba

À l’hiver dernier, alors que des rumeurs d’une élection fédérale printanière étaient dans l’air, le Manitoba a décidé de ne pas autoriser la tenue du vote dans ses écoles en raison de la COVID-19. Même si la situation épidémiologique a évolué depuis, la province ne change pas son fusil d’épaule.

Dans une déclaration envoyée par courriel, un porte-parole du gouvernement indique que le fait de permettre un accès sans entrave à nos écoles lors du retour des élèves cet automne demeure une préoccupation , car la mise en place de bureaux de vote dans les écoles pourrait nuire à la sécurité des élèves et du personnel scolaire .

Des considérations logistiques, notamment en termes de désinfection des lieux, seraient à l’origine de la décision.

Étant donné le court laps de temps pour la campagne, le fait que ce n’est pas une élection à date fixe et la COVID-19 qui vient s’ajouter à ça, disons que le lot de défis était plus grand cette année [pour organiser une élection]. Chaque province a des consignes sanitaires différentes , lance Marie-France Kenny, conseillère en relations médias pour Élections Canada.

À Winnipeg, 80 % des bureaux de vote sont dans des écoles

Mme Kenny explique que le défi pour trouver des lieux de remplacement est plus grand à Winnipeg puisque jusqu’à 80 % des bureaux de vote des sept circonscriptions situées dans la capitale provinciale sont dans des écoles. Aux élections fédérales de 2019, il y en avait plus de 1400. En milieu rural, Élections Canada s’installe majoritairement dans des centres communautaires.

Les directeurs de scrutin s’étaient mis au travail en amont du déclenchement des élections pour trouver des bureaux de vote de remplacement, mais la question du port du masque obligatoire, une restriction levée cet été par la province, a ralenti le processus, raconte Mme Kenny.

On avait réservé certains emplacements [dans l’éventualité d’une élection printanière] alors qu’on était creux dans la COVID-19 et que les gens portaient des masques. Quand on a contacté [à nouveau] les propriétaires, ils nous ont dit "on ne peut pas vous louer nos locaux si les gens ne portent pas de masque" , indique-t-elle.

Il a été décidé que nous allions appliquer les politiques des immeubles […] Il est possible que quand les gens iront aux urnes, on leur demande de porter un masque.

Marie-France Kenny, conseillère en relations médias pour le Manitoba et la Saskatchewan à Élections Canada. (Archives) Photo : Radio-Canada

Mme Kenny confie que le vote pourrait se passer maintenant dans un sous-sol d’église ou encore une salle de spectacle. L’organisme électoral fédéral a encore des besoins à combler, mais espère avoir le même nombre de bureaux de vote que lors de la dernière élection.

Toutefois, Mme Kenny avertit les électeurs qu’il se peut que le bureau de scrutin se trouve un peu plus loin de leur domicile et que le processus électoral prenne un peu plus de temps qu’à l’habitude.

Élection vectrice de propagation ?

Sans pouvoir réellement déterminer si tenir une élection dans une école pouvait entraîner une hausse du nombre de cas de COVID-19 dans la population, la docteure en virologie et immunologie à l’Université du Manitoba, Julie Lajoie, appuie la décision d’empêcher le vote à l’école, surtout avec un variant Delta plus transmissible.

On parle d’école où il va y avoir des enfants de 12 ans qui ne sont pas vaccinés. Est-ce qu’il va y avoir des contacts? C'est difficile à dire. Étant donné que la ventilation n’a pas été améliorée et qu’une bonne proportion de notre population adulte n’est pas vaccinée, il vaut mieux prévenir que guérir des fois , fait-elle valoir.

Pour ceux qui se sentent vulnérables à voter en personne, Élections Canada rappelle qu’elle accepte les demandes de vote par correspondance jusqu’au 14 septembre à 18 h. De plus, tous les employés d’Élections Canada porteront le masque lors du scrutin.

Avec les informations de Thibault Jourdan et de Patrick Foucault