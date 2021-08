La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout touchée par une grève à la fête du Travail

Il reste encore six points à négocier et il n'y a pas d'avancées, il n'y a rien qui bouge , déplore la présidente du syndicat CSN des employés de terre de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, Mélanie Ouellet.

Elle indique que la journée de conciliation tenue vendredi n'a permis aucune avancée avec la Société des traversiers du Québec (STQ).

La STQSociété des traversiers du Québec n'est pas prête à en laisser aller, ils sont vraiment sur leurs positions et il faudrait tout laisser aller pour être capable de signer une entente de principe, ce qui ne nous intéresse pas, on a des points qui sont encore d'actualité pour nos membres à aller chercher. Une citation de :Mélanie Ouellet, présidente du syndicat CSN des employés de terre de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Les demandes syndicales toujours en litige concernent principalement des primes, le paiement du temps supplémentaire de moins de 15 minutes, le reclassement des préposés et préposées aux passerelles et aux quais ainsi que la régularisation d'un quatrième poste de préposé aux réservations.

Les réservations, c'est la ligne de front, c'est là où tous les appels entrent. Il y a seulement trois préposés en ligne, ça ne suffit pas à la demande. Ça fait des années que ça traîne, je dirais 15-20 ans, qu'il y a une personne qui est temporaire mais qui devrait être régularisée. Cette personne-là perd des avantages , souligne Mme Ouellet.

Une grève a aussi eu lieu les 13 et 14 août à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout, toujours en raison de l'impasse dans les négociations (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ainsi, le syndicat a convenu d'annoncer la tenue d'une grève dès lundi, et ce même si deux journées de conciliation sont encore prévues cette semaine. On croit que c'est le meilleur moyen pour essayer de mettre de la pression sur la STQSociété des traversiers du Québec en ce moment. M. Bonnardel dit qu'ils ont les mains liées, donc on essaie de leur délier les mains!

La grève est prévue du samedi 4 septembre, à compter de 5 h 30, jusqu'au lundi 6 septembre, à 5 h 30. Une grève est aussi prévue ces mêmes dates à la traverse Québec-Lévis et à celle de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola.

Tout va dépendre de ce qui va arriver cette semaine. On est à la table de négo avec la STQSociété des traversiers du Québec , on va voir les avancements, s'il y en a, ça peut peut-être nous repositionner, mais sinon tout est prévu pour faire la grève. Une citation de :Mélanie Ouellet, présidente du syndicat CSN des employés de terre de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

Une autre grève a déjà eu lieu plus tôt ce mois-ci, toujours en raison de l'impasse des négociations.

Mme Ouellet ajoute que si l'impasse persiste, le syndicat pourrait tenir une nouvelle assemblée générale dans les prochaines semaines pour discuter d'autres moyens de pression possibles.

En haute saison, la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout compte près d'une soixantaine d'employés, tandis qu'elle en compte près d'une cinquantaine en basse saison.