Des restaurants commencent à demander des preuves de vaccination en Alberta

Selon Chris Hewitt, le propriétaire du bar Dickens, dans la métropole albertaine, la mise en place de cette restriction a été une décision difficile à prendre parce qu’elle fera controverse auprès de certains de ses clients.

Mais quelque chose doit être fait parce que ne rien faire ne fonctionne clairement pas , souligne-t-il. Le nombre de cas actifs et d’hospitalisations est sur une pente croissante dans la province depuis la mi-juillet.

Le bar a été fermé la majorité des 18 derniers mois de pandémie et Chris Hewitt ne se voit pas retourner dans une nouvelle spirale de fermeture et réouverture.

C’est incroyablement cher de fermer et d'ouvrir constamment. On jette des milliers de dollars de nourriture fraîche à chaque fois, les fûts de bière ouverts ne se conservent pas… C’est cher , raconte-t-il.

Demandes d’artistes et des promoteurs

M. Hewitt ajoute que son établissement organise de nombreux concerts et de plus en plus d’artistes incluent les obligations de preuve de vaccination des spectateurs dans leurs contrats. Les promoteurs Live Nation et AEG en ont également fait l’annonce.

La salle de spectacle Starlite Room, à Edmonton, demandera une preuve de vaccination ou un test négatif dans les 72 h avant un événement. Photo : Radio-Canada

C’est la raison pour laquelle le restaurant Palomino Smokehouse, à Calgary, a annoncé demander une preuve de vaccination ou de test négatif à partir du 3 septembre. La salle de spectacles Starlite Room, à Edmonton, le fera à partir du 27 septembre.

Nous espérons que cette mesure protégera nos clients, nos artistes et nos employés. [...] Nous encourageons le plus grand nombre de salles de spectacle à le faire , peut-on lire sur le site du Palomino.

Les clients pourront présenter soit une preuve papier de leur vaccination, soit une photographie de ce document, soit leur historique de vaccination sur l’application myhealth.alberta.ca

Peu d’appui gouvernemental

Le propriétaire du Dickens aurait cependant aimé plus d’appui du gouvernement provincial pour que le poids de la décision ne repose pas sur les épaules des commerçants. Les chambres de commerce de Calgary et d’Edmonton plaident ainsi pour la mise en place d’un passeport sanitaire.

Le premier ministre Jason Kenney a toutefois toujours opposé un non ferme à cette possibilité.

Timothy Caulfield, de la Chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l'Université de l'Alberta, croit que le gouvernement albertain pourrait plier pour faciliter la vie des Albertains et la relance du secteur privé. Ce serait plus facile pour toutes ces entreprises d’avoir une carte standardisée , souligne-t-il.

L’organisation Calgary Sports and Entertainment a également imposé la présentation d'une preuve de vaccination pour assister aux matchs de ses équipes de sport aux stades Saddledome et McMahon, à Calgary.

La Colombie-Britannique, destination de vacances de nombreux Albertains, s’est ajoutée à la liste des provinces mettant en place une telle mesure.