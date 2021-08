Confusion au N.-B. autour de l'utilisation des écoles par les organisations sportives

Des organisations sportives, comme Volleyball NBNouveau-Brunswick ou les associations provinciales de badminton ou de handball, louent régulièrement des gymnases d’écoles pour leurs tournois ou leurs entraînements. Il ne s’agit pas de sports scolaires, mais bien d’organismes communautaires.

Des intervenants du milieu sportif communautaire ont sursauté, vendredi, lors du dévoilement du plan du ministère de l'Éducation pour la prochaine rentrée scolaire.

L’utilisation des espaces intérieurs [...] sera limitée aux activités et aux organisations destinées seulement aux élèves , pouvait-on lire dans la version française du plan intitulée Écoles saines et sécuritaires.

Mais la version anglaise du plan intitulée Healthy and Safe School indiquait que ces espaces seraient limités aux youth-based activities and organizations , c’est-à-dire aux activités et aux organisations jeunesse.

Cela faisait croire qu’un organisme communautaire pouvait louer des gymnases des écoles des districts scolaires anglophones, mais non des districts scolaires francophones.

Une seule politique pour toute la province, selon Dominic Cardy

Les règles sont toutefois uniformes, assure le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy.

C’est une seule politique et c’est encore pour les sports pour les jeunes, pour les jeunes qui sont des élèves, mais pas nécessairement un élève dans une école. Alors, tu peux avoir des compétitions entre deux équipes de deux différentes écoles, par exemple. L’interdiction est pour les autres groupes pour les adultes , explique Dominic Cardy.

Ceci, c’est l’une des choses un peu bizarres avec notre système, la manière qu’on gère le système d’éducation. On a les sept districts qui prennent les diktats centraux et après ça ils les interprètent. S’il y a une confusion, c’est absolument la tâche de la presse de le souligner et j'espère des politiciens de la régler. Alors, on va faire ça aujourd’hui , promet le ministre Cardy.

L’accès aux gymnases scolaires est limité aux jeunes parce qu’on veut que chaque personne qui fréquente ces lieux soit membre du système scolaire. Les élèves d’une école peuvent jouer dans le gymnase d’une autre école, mais non les équipes d’adultes.

Dominic Cardy, ministre de l'Édudcation du Nouveau-Brunswick, assure que la politique sur l'utilisation des installations sportives scolaires par des organismes communautaires est la même dans toute la province (archives). Photo : Radio-Canada

Va chez un médecin, prends ton vaccin et après ça on peut rouvrir nos écoles pour être les centres communautaires qu’elles devraient être. J’espère qu’on pourra retourner à cela aussi rapidement que possible. [...] Je pense que si j’ai un choix d’ouvrir les écoles aujourd’hui et de créer un risque de rendre nos élèves à l’hôpital comme on voit aux États-Unis, je suis confiant dans ma décision , ajoute Dominic Cardy.

Le ministre précise qu'on permettra l'accès aux installations des écoles secondaires aux sportifs adultes lorsque 90 % des élèves du secondaire seront vaccinés contre la COVID-19.

L'ouverture des écoles primaires sera considéré lorsqu'un vaccin sera approuvé pour les moins de 12 ans.

Des disparités nord-sud

Des organismes sportifs communautaires poussent un soupir de soulagement parce que la confusion est écartée, mais ils jugent que la situation met en évidence des disparités entre les régions du nord de la province et celles du sud.

Par exemple, les villes de Fredericton et de Moncton dans le sud comptent des installations sportives communautaires qui ne relèvent pas du système scolaire, mais dans les régions du nord les organismes sportifs communautaires ont moins d'options.

C’est certain qu’on était déçu. On pensait peut-être qu’être dans le vert donnerait un avantage, peut-être que les athlètes passeraient en premier plan au lieu d’être en dernier plan comme ça fait un an et demi. C’est certain qu’on était déçu au début quand on avait su que les gymnases ne seraient pas disponibles avant décembre , affirme le président du club de volleyball Chaleur, Robert Beaudet.

Le président du club de volleyball Chaleur, Robert Beaudet, espérait que le passage à la phase verte entraînerait une ouverture des installations scolaires aux activités des organismes sportifs communautaires, mais ce n'est toujours pas le cas cet automne. Photo : Radio-Canada/Zoom

Si tu prends le sud de la province, ils ont de super beaux endroits pour aller jour, pour aller pratiquer, tandis qu’au nord de la province, malheureusement, on n’a pas les endroits pour pratiquer. On a besoin des écoles, on a besoin des gymnases d’écoles. Le sud peut s’en éloigner un petit peu, eux autres , souligne Robert Beaudet.

Les restrictions le font réfléchir.

Mais malheureusement, c’est que les gymnases, c’est quand même assez coûteux. De notre point de vue, le club de volleyball Chaleur, on va un petit peu partout. Après Noël, on joue en Nouvelle-Écosse. On joue beaucoup de tournois. On va toujours au championnat canadien, qui était à Edmonton l’année dernière, mais malheureusement, ç’a tout été annulé. Ça fait que pour les jeunes, c’est décevant. Je pense que les sports ont été mis de côté un peu et je pense qu’ils se sont sentis un peu abandonnés , estime Robert Beaudet.

Le milieu sportif espère pouvoir aller de l’avant durant la prochaine saison.

D'après un reportage de François Le Blanc