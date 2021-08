Un incendie ravage une maison abandonnée à Ottawa

Le Service des incendies d'Ottawa a reçu plusieurs appels au 911 à partir de 4 h 07, alors que des flammes étaient visibles dans une structure de la promenade Riverside, près de Hog's Back.

Dès leur arrivée sur place, les pompiers ont constaté que les flammes se propageaient au deuxième étage.

Les pompiers ont forcé l'entrée de la structure pour attaquer le corps principal de l'incendie et ont fouillé toute la maison pour confirmer qu'il n'y avait pas d'occupants , écrit le Service des incendies d’Ottawa dans un communiqué.

L'incendie a été déclaré maîtrisé à 5 h 29.

Une résidence abandonnée a été la proie des flammes. Photo : Services des incendies d’Ottawa

Les pompiers sont restés sur place quelques heures après avoir maîtrisé le brasier pour s'assurer qu'il ne reste plus de feu dans les murs et les plafonds de la maison.

Aucun blessé n'a été signalé et un enquêteur est en route pour examiner les origines et la cause de l'incendie , peut-on lire.

La promenade Riverside demeure fermée en direction nord de Ridgewood à Brookfield.