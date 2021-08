Davenport, baromètre du vote progressiste

Un atout particulièrement utile dans la circonscription de Davenport, dans l’ouest de Toronto.

Todos estamos preocupados , lui lance Karina Sánchez, flanquée de son mari. Elle agite distraitement le dépliant orange que vient de lui donner la candidate. ¿Como recuperrar la economía?

Les grandes entreprises doivent payer leur juste part pour relancer l'économie, lui répond du tac au tac Alejandra Bravo. Le courant semble passer, mais le couple demeure indécis.

Chaque élection, ils votent tantôt néo-démocrate, tantôt libéral.

Karina Sánchez, flanquée de son mari, se dit inquiète de l'économie et de la hausse du coût des aliments. Photo : Radio-Canada / Darek Zdzienicki

Sur la même rue, on croise Asli Suna, ses fillettes à la traîne sur leurs bicyclettes roses. Pas besoin de convaincre l’enseignante : elle votera NPDNouveau Parti démocratique . La pandémie a été particulièrement difficile; son mari musicien n’a presque pas de travail. Difficile de payer les factures et le loyer avec un seul salaire, dit-elle, dans une ville aussi chère que Toronto.

Les valeurs de Davenport sont les valeurs du NPDNouveau Parti démocratique , s’exclame Alejandra Bravo. Le logement abordable, le coût de la vie, les inégalités sociales, c’est ça qui préoccupe les gens. Le Justin Trudeau de 2015 est disparu, les gens savent qu’il n’a pas rempli ses promesses .

Davenport est un exemple typique de l’électorat que convoitent les deux partis. S’y côtoient une population de classe ouvrière, souvent vieillissante, d’origine portugaise, italienne et hispanique, mais aussi de plus en plus d’étudiants et de jeunes familles de classe moyenne.

Justin Trudeau et la candidate libérale pour Davenport Julie Dzerowicz s'arrêtent dans un café du petit Portugal de Toronto lors de la campagne fédérale de 2015. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Les sondeurs prédisent à nouveau une course très serrée dans cette circonscription torontoise.

Les libéraux, qui ont détenu le siège de 1962 à 2011, l’ont emporté avec moins de 1500 voix en 2019.

C'est l’une des nombreuses circonscriptions que le NPDNouveau Parti démocratique a dans sa ligne de mire et que les libéraux doivent conserver ou ravir s’ils veulent remporter leur majorité. De telles circonscriptions où une lutte serrée oppose le PLCParti libéral du Canada et le NPDNouveau Parti démocratique , on en trouve plusieurs en Ontario (notamment Toronto-Danforth, Parkdale–High Park, Windsor-Tecumseh et Nickel Belt) et en Colombie-Britannique.

En parcourant l’itinéraire du chef, on décèle la stratégie : Jagmeet Singh, qui visitait Davenport le week-end dernier, passe son temps non pas où son parti conserve de solides assises, mais où il a le potentiel de faire des gains. La clé est de mobiliser les électeurs progressistes. Les stratèges du NPDNouveau Parti démocratique espèrent rallier suffisamment de jeunes pour faire pencher la balance, à coup de vidéos TikTok véhiculant des messages simples, comme taxer les riches  (Nouvelle fenêtre) .

Le coût de la vie

Changements climatiques, réconciliation avec les Autochtones, soins de longue durée, emplois, garderies, COVID-19 : la campagne semble jusqu’ici être de tous les enjeux. Bien des électeurs que nous avons croisés à Davenport avouent avoir du mal à s’y retrouver. Plusieurs ne prêtent aucune attention à la campagne.

Mais à force de creuser, un enjeu revient très souvent : le coût de la vie. Le taux d'inflation a grimpé à 3,7 % en juillet, un sommet jamais atteint depuis 2011.

Si tous les partis fédéraux promettent de s’y attaquer, Justin Trudeau n'a pas encore dévoilé sa plateforme complète. La députée libérale sortante Julie Dzerowicz admet qu'elle a hâte de la voir.

Nous en avons fait beaucoup pour améliorer le logement abordable, par exemple pour les personnes vulnérables, mais nous devons faire mieux pour l'abordabilité et la crise du logement , dit la libérale en référence au bilan mitigé de son parti, qui a dévoilé mardi un plan bonifié pour élargir l'accès à la propriété.

Comme son chef, Mme Dzerowicz mise en partie sur le bilan des libéraux pendant la pandémie pour séduire les électeurs. Entre les fourneaux du restaurant portugais Casa Do Alentejo, dans le centre communautaire du même nom, ce message résonne avec Teresa DeSousa.

Teresa DeSousa prépare des crevettes au restaurant portugais Casa Do Alentejo. Photo : Radio-Canada / Darek Zdzienicki

Trois centres communautaires portugais ont fermé à Toronto durant la pandémie , lance-t-elle en remuant des crevettes destinées à garnir un Bife à Casa. Si nous on existe toujours, c’est grâce à tous les programmes d’aide du gouvernement.

Fille d’immigrants, Mme Dzerowicz ne parle peut-être pas le portugais, mais elle a tissé au fil des ans des liens étroits avec la communauté : Quand on l’appelle, elle répond toujours. Elle a notre vote , dit Mme DeSousa.

Difficile pour les autres candidats de s’immiscer ici. Le vert Adrian Currie dit cependant que son parti est le mieux placé, selon lui, pour régler les questions d’abordabilité.

Si on ne règle pas la crise climatique, le prix du pétrole, de la nourriture, du logement, tout ça va continuer d'augmenter . Presse-papiers à la main, il tente sa chance auprès de commerçants de la rue Bloor qu’il croit ouverts à son message.

Adrian Currie se présente pour la première fois sous la bannière verte dans Davenport. Photo : Radio-Canada

Mais le candidat se bute à un écueil: la fronde interne menée contre sa cheffe Annamie Paul, qui a défini jusqu'ici son mandat. Les mêmes questions, admet-il, reviennent souvent.

Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est encore la cheffe? Est-ce que le Parti vert existe toujours? Ce sont des questions tout à fait justifiées. Je leur réponds que ce n’est qu’une distraction. Les problèmes internes sont presque terminés.

À Davenport, une guerre de tranchées où chaque vote compte, la crise au Parti vert a le potentiel de profiter soit aux libéraux, soit au NPDNouveau Parti démocratique . Difficile pour l'instant de dire qui.