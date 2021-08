Windsor impose la vaccination obligatoire à ses employés

Le conseil municipal a adopté lundi une motion lors de sa réunion à huis clos demandant au personnel d'élaborer une politique inspirée de celle en place pour les employés du gouvernement de l'Ontario qui exige que toute personne qui n'est pas complètement vaccinée subisse un test de dépistage toutes les deux semaines.

Dans un communiqué, le maire Drew Dilkens indique que le travail a déjà commencé pour établir une politique spécifique à la Ville.

En tant qu'employeur majeur de la région, la Ville de Windsor a l'obligation de donner le ton et de faire preuve de leadership , déclare M. Dilkens dans le communiqué.

Les résidents qui accèdent aux services de l'hôtel de ville doivent avoir la certitude qu'ils interagissent avec un personnel entièrement vacciné et les employés qui retournent sur leur lieu de travail doivent savoir que toutes les mesures ont été prises pour préserver leur santé et leur sécurité.

Cette décision survient alors que le nombre de cas actifs augmente dans la région.

Les cas de COVID-19 recommençant à augmenter et une quatrième vague semblant inévitable, la meilleure chance que nous ayons tous d'éviter de nouvelles contaminations est de veiller à ce que le plus grand nombre possible de personnes soient vaccinées , souligne M. Dilkens.

Le conseil a également demandé au personnel de travailler avec les agences, les conseils, les comités et les entreprises gouvernementales - comme ENWIN et la police de Windsor - pour que leurs employés soient soumis à la même politique.

Une question discutée ailleurs dans la région

Windsor est pour l'instant la seule municipalité de Windsor-Essex à avoir approuvé officiellement une politique de vaccination obligatoire jusqu'à présent, mais la question est également examinée par d'autres conseils.

Le maire de Tecumseh dit être personnellement en faveur d'une telle politique et que la municipalité envisage les différentes options sur cette question.

Nous examinons ce que nous pouvons faire en tant que municipalité , indique Gary McNamara, qui est également président du conseil d'administration du bureau de santé publique de la région.

Les maires de LaSalle, Kingsville et Lakeshore ont confirmé qu'ils discutaient également de politiques potentielles.

Le conseil municipal de Leamington devrait aborder la question lors d'une réunion du conseil mardi.

De son côté, le comté d'Essex demande à ses employés d'être au moins partiellement vaccinés d'ici le 7 septembre et complètement vaccinés à partir du 30 octobre.

Avec des informations de CBC