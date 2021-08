Québec met la touche finale à son plan de la rentrée scolaire

Le variant Delta fait dérailler la possibilité d’une rentrée scolaire normale au Québec pour les élèves du primaire et du secondaire. Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, feront le point sur le port du masque dans les écoles à 13 h.

Le plan gouvernemental a évolué au gré de la situation épidémiologique de la COVID-19. Les cas quotidiens rapportés par la santé publique dans la province ont connu une importante accélération au cours des dernières semaines.

En juin, Québec annonçait que les élèves du primaire et du secondaire allaient reprendre le chemin de l’école sans masque cet automne si le taux de vaccination des 12 à 17 ans atteignait au moins 75 %.

Toutefois, lors de la présentation de son plan de la rentrée, à la mi-août, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge annonçait que les élèves allaient devoir porter le masque dans certaines circonstances, par exemple lors du transport scolaire et dans les aires communes.

Selon des informations publiées mardi dans La Presse, le masque sera obligatoire pour les élèves du primaire et du secondaire de plusieurs régions du Québec. La liste de ces régions sera finalisée ce matin, a ajouté le quotidien.

Les étudiants des cégeps ont vécu, lundi, une rentrée masquée en classe, au grand plaisir de plusieurs d’entre eux.

Un manque de clarté, dénonce la CSQ

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Lundi, la Centrale des syndicats du Québec ( CSQCentrale des syndicats du Québec ) dénonçait le fait qu’aucune directive claire n’avait encore été donnée aux enseignants et aux parents.

La santé publique ne connaît pas le réseau de l’éducation, parce que faire une annonce à quelques jours [de la rentrée], ce n’est pas le connaître , mentionnait Éric Gingras, président de la CSQCentrale des syndicats du Québec . Notre but, c’est une prévisibilité sur plusieurs semaines, et ça, on ne l’a pas , déplorait-il.

Le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec soulignait également ce manque de clarté de Québec.

Lorsqu’il n’y a pas de clarification, c’est la rumeur qui remplit [l’espace] , notait Sylvain Martel, le porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Qu’est-ce qui arrive si je tombe malade, si ma classe ferme? Je ne le sais pas , disait-il.

M. Martel voudrait des réponses quant aux consignes qui seront données par la santé publique pour le retour en classe, mais il n’en a pas. On a besoin d’un peu plus de stabilité, et on croit qu’après un an de pandémie, on devrait avoir un peu de stabilité.

Outre l’enjeu relatif au port du masque, la conférence de presse du ministre Roberge et du Dr Arruda fera le point sur le guide de gestion en cas d’éclosions de COVID-19 dans les écoles.

De plus, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé tiendra une conférence de presse à 15 h où il sera question des modalités du passeport vaccinal.