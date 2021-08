Des élus défendent le remplacement de la piscine du Cœur-Immaculé par des jeux d'eau

La piscine du Cœur-Immaculé n’était plus opérationnelle. Ça faisait un petit bout de temps qu’elle était sur le respirateur artificiel, et même cette année, malheureusement, on n’a pas pu la remettre en fonction , explique-t-il.

Il souligne que l’offre aquatique du secteur Fleurimont ne devrait pas être très affectée par ce changement.

D’une part, il y a une entente qui demeure à travailler avec le cégep de Sherbrooke pour bonifier l’offre à longueur d’année. Il faut aussi mentionner que la piscine de Cœur-Immaculé se trouve à environ 6 minutes en voiture et 15 minutes en vélo de la piscine du parc des Optimistes et un peu plus loin de la piscine Victoria [à la Claire-Fontaine]. Ce n’est pas très loin quand même , soutient-il.

Il ajoute que les jeux d’eau peuvent être utilisés jusqu’à cinq mois par année, alors que la saison des piscines dure environ deux mois. Aussi, il y a l’enjeu des sauveteurs. On n’en parle pas beaucoup, mais on a de la difficulté à trouver des sauveteurs , remarque-t-il.

On n’apprend pas à nager dans un jeu d’eau

Rémi Demers se veut tout de même rassurant, et maintient que les autres piscines du secteur resteront ouvertes.

On n’apprend pas à nager dans un jeu d’eau. On est très sensibles au fait qu’on doit avoir une offre aquatique, des cours, des activités offertes, des camps de jour qui seront relocalisés à la piscine des Optimistes ou à la piscine Victoria [à la Claire-Fontaine] , indique-t-il.

Le conseiller municipal et candidat à la mairie Vincent Boutin a d’ailleurs demandé à ce que des budgets soient débloqués dès cette année afin d’effectuer des travaux de réfection à la piscine à la Claire-Fontaine, afin d’éviter de potentiels bris de service au début de l’été prochain.

La conseillère et candidate à la mairie Évelyne Beaudin, de son côté, a préféré inscrire sa dissidence face au projet, puisque selon elle, une consultation publique aurait dû être organisée avant de choisir de fermer la piscine.