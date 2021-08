Des dizaines de milliers de dollars pour des organismes culturels sherbrookois

Lors du conseil de Ville de lundi soir, le conseiller Paul Gingues a annoncé les organismes qui pourront bénéficier de financement dans le cadre d’une entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et Sherbrooke.

Une contribution de 1,3 million sur 3 ans, constitution à parts égales entre la Ville et le ministère de la Communication et de la Culture, c’est du jamais vu. Une citation de :Paul Gingues, conseiller municipal du district de l’Université et président du Comité de la culture de la Ville

Ce sont de bonnes nouvelles , s'est réjoui le conseiller.

Nos quartiers s’illustrent

Les projets présentés dans le cadre d’un des volets de cette entente devaient avoir pour thème Nos quartiers s’illustrent. Les projets proposés par la Compagnie de danse moderne Axile, le Baobab Café de quartier, la Maison des arts et de la parole et le Théâtre des petites lanternes ont été retenus par le jury dans cette catégorie. Ces organismes recevront respectivement des sommes allant de 7 500 à 25 000 $ par année pendant trois ans.

Ce financement servira notamment à développer et à diffuser des spectacles mettant en valeur des Sherbrookois de plusieurs générations et de diverses nationalités.

Le Festival-Concours de musique de Sherbrooke et de la région de l’Estrie, le Concours de musique du Canada et le Théâtre du double signe recevront aussi des sommes allant de 8 000 à 16 000 $ par année pendant trois ans.

Le reste des fonds prévus par le gouvernement et la Ville, dont la somme s'élève à plus de 900 000 $, servira entre autres à financer le patrimoine, les bibliothèques et les artistes sherbrookois.