L’orchestre montréalais présentera 61 concerts à la Maison symphonique au cours de la prochaine année.

Le concert d’ouverture, qui aura lieu le 14 septembre, sera consacré à la 5e symphonie du compositeur russe Chostakovitch. Cette œuvre portant un message de résilience et d’espoir fera écho aux 18 derniers mois passés en pandémie, a expliqué Rafael Payare en entrevue avec le journaliste culturel Louis-Philippe Ouimet.

Beethoven sera quant à lui à l’honneur pour le concert de fermeture, qui sera présenté du 31 mai au 2 juin. Ce sera la cerise sur le sundae , a indiqué Rafael Payare à propos de la 9e symphonie du célèbre compositeur allemand. Ce concert comprendra également le Chant du destin de Brahms, une composition « pleine de joie ».

Entre ces concerts d’ouverture et de fermeture, l’ OSMOrchestre symphonique de Montréal accueillera des solistes de renommée internationale ainsi que de jeunes virtuoses, et il invitera 16 chefs, dont deux anciens chefs de l’orchestre montréalais, Kent Nagano et Zubin Mehta.

Du répertoire classique à la musique pop

En plus d’un répertoire classique où sera mise de l’avant la musique symphonique germanique et russe, les œuvres de compositrices et de compositeurs contemporains seront interprétées par l’ OSMOrchestre symphonique de Montréal , notamment celles des artistes du Canada Gabriel Thibaudeau, Dorothy Chang, Simon Bertrand et Ana Sokolović.

Pour les plus jeunes, les concerts de la série Jeux d’enfants seront de retour.

Toujours très apprécié, le conteur Fred Pellerin reviendra en décembre pour un 5e conte symphonique de Noël.

En avril, un ciné-concert combinera le film muet Notre-Dame de Paris, réalisé en 1923, et la musique du compositeur québécois Gabriel Thibaudeau.

La série OSMOrchestre symphonique de Montréal POP sera consacrée cette année au rap et au hip-hop avec une série de quatre concerts dirigés par la chef québécoise Dina Gilbert. Alaclair Ensemble, Dead Obies, Koriass, FouKi et QuietMike participeront à deux de ces spectacles.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet