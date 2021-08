Temps chaud : des pertes anticipées pour des maraîchers

L’agriculteur bécancourois Pierre Duplessis compte sur les revenus de l’autocueillette de bleuets qui représentent 50 % de son chiffre d’affaires. Plus il fait chaud, plus le produit mûrit rapidement, plus il se détériore , explique-t-il. Or, la canicule décourage aussi les cueilleurs, ce qui laisse beaucoup de bleuets au champ.

S'il pleut pas dans les prochains jours, c'est sûr qu'il y aura d'autres répercussions négatives. Une citation de :Pierre Duplessis, producteur maraîcher

L’humidité dans l’air contribue aussi à propager les maladies. Dans les concombres, ça a été très, très rapide. En l'espace de quelques jours, on a vu le feuillage se détériorer très rapidement , raconte Pierre Duplessis.

D’autres cultures se portent mieux qu’en 2020, ce qui réconforte l’agriculteur. L'an dernier, j'ai vécu ma pire année en 40 ans de métier. Alors c'est sûr que je vais me satisfaire de ce que me donnera la nature cette année , affirme-t-il.

Le malheur des uns, le bonheur des autres

Pour les producteurs de grains, la chaleur arrive juste à temps. On est dans le temps des récoltes. Les céréales n'ont plus besoin de pluie et d'humidité , explique Claude Chartier, producteur de grains en Mauricie.

Les températures chaudes et sans pluie du printemps lui ont fait craindre le pire, mais la saison 2020 ne se répétera pas cette année. C'était minable l'année passée. Cette année, je pense qu'on va rattraper l'année passée.

Les agriculteurs profitent également du prix élevé du grain, conséquence de sécheresses notamment dans les Prairies canadiennes et au Brésil.

Monsieur Chartier espère pouvoir récolter le grain séché avant qu’il ne pleuve. Il ajoute que certains grains comme le maïs et le soya pourraient cependant souffrir s’il ne pleut pas d’ici une dizaine de jours.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin