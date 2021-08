Les verts préparent leur campagne dans l'île de Vancouver

Forts de leurs deux sièges dans l’île de Vancouver, les candidats du Parti vert, dont plusieurs jeunes, rêvent maintenant de gains ailleurs dans la province et le pays.

Dans la circonscription de Saanich-Îles du Golfe, l’ancienne cheffe du parti, Elizabeth May, souhaite obtenir un 4e mandat à la Chambre des communes.

Dans Saanich-Îles du Golfe, c’est clair que les verts sont vraiment populaires , souligne-t-elle en admettant toutefois qu’il reste encore beaucoup de travail à faire d’ici au jour du vote.

Si les changements climatiques sont l’enjeu numéro un pour plusieurs Britanno-Colombiens, le Parti vert n’est pas le seul parti à présenter une plateforme environnementale. Le Nouveau parti démocratique (NPD) a, par exemple, promis de mettre fin aux subventions des énergies fossiles, tout comme le Bloc Québécois.

Elizabeth May est fâchée contre Justin Trudeau pour avoir déclenché des élections alors que la province est en proie à d'importants feux de forêt et que le pays entre dans une 4e vague de COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Pour Elizabeth May, la question des changements climatiques va cependant au-delà de l’enjeu environnemental et devrait plutôt être considérée comme un enjeu de sécurité mondial.

Maintenant on doit être comme une société en guerre. Nous sommes actuellement dans une situation d’urgence et tout le monde doit être sur le pont! C’est une question primordiale. On doit arrêter l’exploitation des énergies fossiles, des sables bitumineux, ça suffit , martèle-t-elle lors de son passage à Saanich.

Un vent de jeunesse au parlement

Dans la capitale britanno-colombienne, Nick Loughton, 23 ans, tentera de ravir le siège de la néo-démocrate Laurel Collins.

Étudiant en droit à l’Université de Victoria, il en est à ses premières armes en politique, mais croit fermement à l’importance de la lutte contre les changements climatiques, à l’instauration d’une assurance médicaments universelle et à la contribution des jeunes en politique.

C’est le moment, pour les jeunes Canadiens, d’avoir une voix et une voix forte. Une citation de :Nick Loughton, candidat vert dans la circonscription de Victoria

Nick Loughton, qui a dû interrompre ses études le temps de faire campagne, souligne toutefois qu’il est souvent difficile pour les jeunes de se lancer en politique, notamment en raison des coûts et du temps que requiert une campagne.

Lorsque les coûts commencent à s’accumuler, ça devient une immense barrière à l’implication politique , explique-t-il.

La jeunesse peut avoir ses bénéfices, renchérit de son côté le candidat vert dans la circonscription voisine d’Esquimalt-Saanich-Sooke, Harley Gordon.

Beaucoup de jeunes candidats apportent leurs innovations, leurs idées, leur enthousiasme et un réel engagement face au changement puisque lorsque le Canada tentera d'atteindre zéro émission nette en 2050, nous serons là , illustre le chimiste de 29 ans.

C’est pourquoi c’est très important d’avoir des voix plus jeunes au Parlement, parce que nous avons un intérêt réel à ce que les politiques climatiques soient un succès à long terme , dit-il.

La voix des électeurs

Depuis quelques années dans le sud de l'île de Vancouver, les luttes de plusieurs circonscriptions se jouent entre les verts et le Nouveau parti démocratique.

En tant qu’électrice, Karine Shiller espère voir les verts obtenir des gains lors des prochaines élections fédérales.

Ce qui est plus important pour mes enfants et pour mes petits-enfants, c’est l’environnement et la crise du climat. Une citation de :Karine Shiller, électrice

Je pense que le parti au pouvoir, le Parti libéral, essaie de faire des choses, mais [les libéraux] sont trop au centre et c’est trop tard, maintenant, il faut prendre des actions assez sévères pour combattre les problèmes qu’on a , renchérit-elle.

Si l’environnement demeure un enjeu important pour Cyril Barkved, un résident de Sidney, c’est plutôt l’accessibilité aux logements qui le poussera à se rendre aux urnes le 20 septembre prochain.