Des mesures concernant les masques et la vaccination pourraient être annoncées mardi

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a laissé entendre qu'il évoquera le port du masque et de la vaccination lors d'une conférence de presse prévue mardi.

Lundi, Brent Roussin a suggéré qu’il parlera surtout de manières de faire augmenter le taux de vaccination dans la province.

Cependant, il qualifie les politiques de vaccination obligatoire dans le domaine de la santé d'approche raisonnable .

Ce que nous savons sur le vaccin, c’est qu’il est sécuritaire et efficace, et que c’est la clé pour répondre à cette quatrième vague , déclare-t-il.

Plus tôt lundi, le groupe Doctors Manitoba, qui représente les médecins de la province, a demandé l'instauration de la vaccination obligatoire pour les travailleurs du secteur de la santé.

La province dit qu’elle travaille de concert avec les représentants de communautés où le taux de vaccination est faible.

Nous allons voir une quatrième vague dominée par des cas parmi les personnes non vaccinées. C’est pour cela que nous voulons faire tout notre possible pour réduire [leur nombre]. Une citation de :Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba

Selon le Dr Roussin, les employeurs pourraient aider à améliorer le taux de vaccination dans les milieux de travail. Si vous êtes un employeur qui a connu des éclosions dans le passé, c'est votre chance de vraiment réduire cet impact , déclare-t-il.

La menace du variant Delta

Selon l’École de santé publique de l’Université Yale (en anglais seulement)  (Nouvelle fenêtre) , le variant Delta se propage avec une augmentation de rapidité de 50 %, par rapport au variant Alpha.

Pour le médecin aux soins intensifs du Centre des sciences de la santé de Winnipeg et professeur en microbiologie médicale à l’Université du Manitoba, Anand Kumar, ces chiffres témoignent de l’importance de la vaccination.

Les responsables de la santé publique prévoyaient que l'immunité collective serait atteinte si 75 % de la population était vaccinée contre la COVID-19. Or, avec l’arrivée des variants Delta et Alpha, ce n’est plus le cas, selon le Dr Kumar.

Nous ne bénéficierons probablement pas d'une immunité collective tant que nous n'aurons pas atteint le seuil de 85 % ou de 90 % dans l'ensemble de la population , explique-t-il.

À l'heure actuelle, nous sommes à 65 % au Canada. Il y a donc de la place pour une augmentation importante [du nombre d’infections] , fait-il valoir, en notant que cette vague serait aussi un coup dur pour le système de soins de santé.

Le Dr Kumar note que certains vaccins, dont celui contre la rougeole, sont déjà obligatoires pour aller à l'école. L'idée de rendre la vaccination obligatoire est certainement quelque chose qui est bien accepté [et ce,] depuis des décennies, au pays .

À ce jour, 81,4 % des Manitobains admissibles ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 et 75,5 % ont reçu les deux doses.

Avec les informations de Rachel Bergen