Expédition Franklin : l’ADN confirme l’identité d’un marin de l’Erebus

Un des descendants de l'ingénieur, Jonathan Gregory, n’a pas trop pensé aux conséquences lorsqu’il a envoyé un coton-tige imbibé de sa salive pour analyses.

Quand les résultats lui sont parvenus pourtant, ils ont confirmé, pour la première fois à travers l’ ADNacide désoxyribonucléique , l'identité des restes de l’un des membres de l’expédition Franklin : son arrière-arrière-arrière-grand-père, l’adjudant John Gregory.

C'est un sentiment assez étrange , explique Jonathan Gregory depuis son domicile en Afrique du Sud. Il était ingénieur sur le bateau et son ADNacide désoxyribonucléique correspondait au mien.

Le parcours probable de l'expédition Franklin. Photo : Wikimedia commons

Par le bateau , il entend le HMSLe navire de sa majesté Erebus qui avec le HMSLe navire de sa majesté Terror a amené ses équipages anglais vers leur destin tragique lors d’une mission menée par John Franklin à la recherche du passage du Nord-Ouest.

Les navires partis de Greenhithe, en Angleterre, en 1845, ont été pris dans les glaces au large de l'île du roi William en 1846 et ont été désertés deux ans plus tard, selon une note laissée par l'équipage dans un cairn. John Franklin et ses 128 hommes ont péri lors de l'expédition.

Un mystère qui reste entier

Plus de 170 ans plus tard, ce qu’il s’est réellement passé reste un mystère. La découverte de l’épave de l’Erebus en 2014 et du Terror deux ans plus tard a engendré tout un tas de nouvelles questions, notamment sur la façon dont les navires se sont retrouvés à 100 km d’écart.

La confirmation de l’identité de John Gregory est le développement récent le plus important dans la quête qui vise à résoudre le mystère Franklin.

Cette découverte est énorme , note Russell Potter, un professeur d’anglais au Collège Rhode Island à Providence, dans une entrevue. Il est l’auteur de l’ouvrage Finding Franklin, the Untold Story of a 165-Year Search (Trouver Franklin, l'histoire méconnue d'une recherche de 165 ans).

Les archéologues sous-marins de Parcs Canada travaillent depuis leur barge au-dessus de l'épave du HMS Erebus. Photo : Parcs Canada

Comme pour John Gregory, avoir plus de noms des membres d’équipage pourrait davantage aider à comprendre ce qu’il s’est passé pendant l’expédition.

Si nous pouvons identifier plus de personnes, nous commençons à corréler d’autres détails sur les restes et cela pourrait nous aider à comprendre exactement ce qu’ils signifient , croit Russell Potter.

Les chercheurs de trois universités ontariennes (Waterloo, Lakehead et Trent) ont confirmé l’identité de l’ingénieur de bord en faisant correspondre l’échantillon de son aïeul d’Afrique du Sud avec de l’ ADNacide désoxyribonucléique extrait de dents et d’os récoltés à Erebus Baie sur l'île du roi William, au Nunavut, en 2013.

Douglas Stenton, un professeur agrégé d’anthropologie à l’Université de Waterloo et co-auteur d’un article récent sur l’identification du marin affirme que les chercheurs étaient enthousiasmés par le résultat.

Nous pensons qu’il est important d’en apprendre le plus possible sur ces hommes et les identifier est fondamental pour poursuivre cet objectif.

D’autres identifications à venir?

Si les archéologues sous-marins de Parcs Canada, qui ont mené les recherches sur les deux bateaux jusqu’à présent, n’ont pas pu retourner dans l’Arctique depuis 2019, l’auteur et enquêteur sur l'expédition David Woodman assure que d’autres tâches les attendent.

Ils peuvent étudier plus de 350 artefacts qu’ils ont trouvés le dernier été dans l’Erebus, explique-t-il par exemple.

Le retraité de BCColombie-Britannique Ferries qui vit à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, et auteur de Unravelling the Franklin Mystery: Inuit Testimony, se dit fasciné par ce qui a été repêché dans l’Erebus jusqu’à maintenant, dont des cheveux qui pourraient être utilisés pour comparer de l’ ADNacide désoxyribonucléique .

De la cire à cacheter composée d'un mélange de vernis à la gomme-laque et de térébenthine, avec du vermillon et de la craie, figurait parmi les artefacts récupérés en 2019 sur le site de l'épave de l'Erebus. Photo : Parcs Canada

Mais aussi par de la cire à cacheter avec des marques très distinctives et un morceau en bois provenant d’un instrument de navigation appartenant à Frederick Hornby, qui se trouvait pourtant sur le Terror et non l’Erebus

Vous pouvez devenir fou à spéculer, pourquoi un officier du Terror était sur l'Erebus quand il a coulé, ou l’était-il seulement? Ont-ils juste pris ses outils de navigation, et si c'est le cas, pourquoi n’ont-ils pas pris ceux d’un autre membre de l’équipage? , s’interroge M. Woodman.

Le professeur Stenton affirme pour sa part qu’il va continuer à travailler sur l’identification des membres d’équipage puisque les chercheurs ont collecté 16 séquences d’ADN jusqu’à présent. Plus tard ce mois-ci un nouveau descendant sera même testé.

Les trouvailles vont-elles répondre à nos questions? Peut-être que oui. Mais peut-être que certains mystères resteront, qui sait?

Avec des informations de Janet Davison