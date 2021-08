Des électeurs veulent l'Internet haute vitesse en région rurale rapidement

C’est frustrant parce que tu parles avec d’autres personnes, ils ont Internet , lance-t-elle. Nous autres, on n'est pas capable d’avoir ça ici.

Lisa Savoie souhaite d'avoir accès à un meilleur service Internet chez elle. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Lisa Savoie souhaite que les partis politiques aident les communautés comme la sienne en accélérant l’arrivée des connexions résidentielles à large bande passante, un service qu’elle considère comme étant essentiel en 2021.

Une vitesse de 1,9 Mb/s

Lisa Savoie dit avoir tout essayé et que la meilleure option pour elle, c’est d’utiliser le réseau LTElong-term evolution de son téléphone cellulaire et de partager la connexion avec ses autres appareils numériques. On connecte toutes nos affaires avec ça.

Chez elle, la bande passante du service LTElong-term evolution atteint seulement une vitesse de téléchargement de 1,9 Mb/s.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Selon les données du CRTC, les régions en violet, comme Pokeshaw et Black Rock, disposent d'une connexion Internet inférieure à 5/1 Mb/s. Les régions en vertes disposent d'une bande passante de 50/10 Mb/s. Photo : Carte nationale des services Internet à large bande / CRTC

Lisa Savoie est donc incapable de regarder des vidéos en continu en haute définition, son mari ne peut jouer à des jeux vidéo en ligne et les téléchargements sont trop longs pour rester à la maison en télétravail.

Tu vis avec ça. On est habitué avec ça, mais ce n’est pas plaisant. Une citation de :Lisa Savoie

La vitesse d’une connexion Internet est mesurée en mégabit par seconde (Mb/s). À titre d’exemple, pour regarder une vidéo en HD (haute définition) sans temps d’attente, il faut une connexion entre 5 Mb/s et 8 Mb/s. Pour répondre à tous les besoins domestiques liés à Internet, le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes cible la vitesse nécessaire à 50 Mb/s pour tous les Canadiens.

Lisa Savoie est loin d’être la seule à Pokeshaw à se sentir abandonnée par les fournisseurs de service Internet. Eddy Rousselle a choisi lui aussi de ne pas brancher sa maison et d’utiliser plutôt le réseau LTElong-term evolution de son cellulaire.

Tout le monde veut avoir la haute vitesse, mais on ne sait pas quand on va l’avoir. Une citation de :Eddy Rousselle

Chez lui, il n’y a pas d’ordinateur parce qu’on a pas la vitesse normale qu’on serait supposé avoir.

Eddy Rousselle souhaite aussi avoir accès à un meilleur accès Internet. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Je connais des jeunes à l’Université qui voudraient rester à la maison à cause de la COVID-19, mais qui ne peuvent pas parce qu’ils ne peuvent avoir de service Internet dans notre région , indique pour sa part Patricia Whelton.

Ce n’est pas possible de travailler ou d’étudier de la maison à Pokeshaw. Une citation de :Patricia Whelton

Elle a branché sa maison à l’Internet résidentiel, mais ce n’est pas très rapide .

Patricia Whelton souhaiterait que sa communauté ait davantage de services Internet. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Elle trouve d’ailleurs que c’est cher à 85 $ par mois pour une telle connexion, qui au final ne permet pas de profiter de plusieurs sites web.

L'aide du fédéral demandée

Les trois résidents souhaitent avoir une meilleure connexion Internet rapidement. Ils demandent aux partis politiques fédéraux de s'engager à prendre les mesures nécessaires pour que les fournisseurs offrent des services dans les communautés comme la leur.

Ils doivent nous aider. Je ne suis pas la seule personne! , dit Patricia Whelton.

On ne reste pas dans le fond des bois, on est sur le highway. Ça passe devant chez nous , ajoute Lisa Savoie.

En Acadie ici, le monde veut l’avoir , lance Eddy Rousselle. Si on n'a pas de connexion avec l’extérieur, l’extérieur ne va pas avoir de connexion ici.

Pas avant quelques années

Les libéraux, conservateurs, néo-démocrates et verts s’entendent sur la nécessité d'offrir une connexion Internet rapide aux régions rurales. Toutefois, les résidents de certaines régions pourraient devoir attendre quelques années encore.

En faisait un test de connexion sur son cellulaire, l'Internet de Lisa Savoie a une vitesse de 1,9 Mb/s. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Les libéraux se sont engagés à brancher 98 % des Canadiens à l'Internet haute vitesse d'ici 2026 et tous les Canadiens d'ici 2030 , indique leur service de communication. Pour y arriver, ils se réfèrent à leur stratégie canadienne pour la connectivité, un programme lancé en 2019 et qui prévoit, entre autres, des investissements pour les infrastructures à large bande.

Les conservateurs veulent connecter l’ensemble du Canada à Internet haute vitesse d’ici 2025 . Pour y arriver, ils s’engagent à construire une large bande rurale au cours des quatre prochaines années , disent-ils dans leur programme.

Le NPDNouveau Parti démocratique cible aussi l’année 2025 pour connecter tous les Canadiens. Pour ce faire, nous ferons les premiers pas vers la création d'une société d'État chargée d'assurer la prestation de services de télécommunications de qualité et abordables dans chaque collectivité , peut-on lire dans le programme du parti. Le NPDNouveau Parti démocratique s’engage aussi à reconnaître l’Internet à haute vitesse comme un service essentiel .

Les verts ne dressent pas d’échéancier pour connecter l’ensemble des régions rurales à Internet haute vitesse. Ils s’engagent toutefois à développer l'infrastructure à large bande dans les régions rurales pour contribuer à revitaliser les économies rurales .

Pokeshaw longe la route 11, qui longe la baie des chaleurs. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Pokeshaw est loin d’être la seule région du Canada qui souffre d’un manque de services Internet.

Selon le CRTCConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes , 87,4 % des Canadiens ont accès à un service Internet à large bande passante, soit d’une vitesse de téléchargement de 50 Mb/s et de téléversement de 10 Mb/s.

Toutefois, seuls 45,6 % des collectivités rurales ont accès à un service Internet d’une telle vitesse.