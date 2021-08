Le Collège d'Alma songe à construire une première résidence étudiante

C'est ce qu'a révélé lundi le conseiller en communication du Collège d’Alma, Frédéric Tremblay.

On regarde pour faire des maillages avec les personnes âgées qui veulent demeurer à domicile, s’il n'y a pas moyen d'avoir un échange de services, mais on regarde aussi surtout la construction d'une nouvelle résidence étudiante. Il y a des programmes qui vont ouvrir bientôt là-dessus et nous sommes en négociations , a-t-il annoncé, faisant référence à ce qui pourrait être offert du côté du ministère de l'Enseignement supérieur.

Il n'a pu donner de détails sur l'ampleur du projet envisagé.

Le Collège d’Alma, qui accueille 1050 étudiants pour la session d’automne, doit composer avec un taux d'inoccupation de 0,9 % dans la ville, soit l’un des plus bas dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des craintes ont été soulevées par rapport à l'arrivée des étudiants internationaux qui auraient pu avoir de la difficulté à tous se loger.

On sait que le taux d'inoccupation à Alma est quand même assez bas depuis l'année dernière, 0,9 %. On sait aussi que nous avons une deuxième vague d'étudiants internationaux qui arrivent cette semaine. Donc on a fait un appel à tous, via les réseaux sociaux , a mentionné Frédéric Tremblay, qui est également conseiller municipal à Alma.

Grâce à cette publication qui a été partagée près de 300 fois, l’établissement a ainsi pu regarnir sa banque de logements et aider les étudiants qui étaient à court de ressources.

Pour l'instant, aucun étudiant international ne se retrouve sans logis. Le conseiller s'attend à ce que ça demeure ainsi la semaine prochaine avec l'arrivée des autres étudiants internationaux.

Sept étudiants sans logement à l’ UQAC Université du Québec à Chicoutimi

À l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), des étudiants sont toujours à la recherche d'un endroit pour se loger.

On a fait un appel à la communauté universitaire et à la population pour combler un besoin criant de logements. L'appel a été entendu quand même. Il y a une quinzaine de propriétaires de logements qui ont levé la main pour accepter des étudiants. On a fait des maillages heureux. Cependant, sur la liste, il y a toujours sept étudiants qui sont sans logement et cette liste-là, elle va quand même s'accroître au fil des prochaines semaines parce que des étudiants internationaux arrivent au compte-gouttes , a expliqué la directrice des communications de l’établissement, Marie-Karlynn Laflamme

Environ 1500 étudiants internationaux sont inscrits à l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , dont 500 vivent déjà dans la région ou sont sur le point d'arriver. On ignore toutefois combien complèteront leurs démarches et viendront réellement étudier à Saguenay.

D'après les informations de Laurie Gobeil