Québec sous-évalue les besoins en garderie selon le député de Bonaventure

Il considère que le ministère de la Famille sous-estime les besoins réels de la Gaspésie et des îles. Le ministère a une lecture et les gens sur le terrain en ont une autre , indique le député de Bonaventure.

M. Roy note que selon le ministère de la Famille, le nombre de places en garderie couvre déjà 98 % des besoins de la MRC d’Avignon, 89 % de ceux des parents de la MRC de Bonaventure et 95 % de ceux qui vivent en Haute-Gaspésie.

Le député juge d'abord que ces données, dans une région où il manquait au 30 avril, plus de 270 en milieu de garde, ne reflètent pas la réalité des parents. Ça veut dire qu’on a des familles qui sont mal prises, des personnes qui ne peuvent pas retourner sur le marché du travail. On a des gens qui quittent la région.

De plus, ajoute-t-il, le ministère estime que les besoins se résorberont en raison de la décroissance démographique, donc que les besoins sont momentanés. Le ministère anticipe une fuite des régions et c’est sur cette ce modèle-là qu’il évalue l’octroi de places en garderie.

Ainsi, selon les données du ministère, même en n’ajoutant aucune place supplémentaire, le nombre de places disponibles en garderie sera en surnombre en Haute-Gaspésie en 2024.

L’analyse est la même pour l'évaluation des besoins dans la MRC de la Côte-de-Gaspé.

Plus d’une centaine d’enfants était sur la liste d’attente au printemps dans la région de Gaspé. Toutefois, selon le ministère, le bilan local se sera tout de même amélioré en 2024, et ce, sans ajouter de nouvelles places, puisque selon les projections, la population aura diminué de 2,8 %.



À Gaspé, le maire Daniel Côté, évaluait le manque de places à plus de 200 en juillet 2021.

D'autres mouvements démographiques

Pour Sylvain Roy, les chiffres du ministère ne suivent pas les transformations démographiques récentes de la région. Ils [les fonctionnaires du ministère de la famille] ne comprennent pas, ils ne voient pas que les gens viennent vivre dans les régions. Il y a un déplacement démographique qu’ils n’avaient pas vu qui a été causé par la pandémie, ils ne sont pas capables de l’intégrer dans leur modèle de développement des places en garderie.

Le député indépendant de Bonaventure, Sylvain Roy, soutient que Québec n'évalue pas correctement les besoins futurs de places en garderie de la région. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sylvain Roy croit d’ailleurs que Québec va répartir les nouvelles sommes versées par Ottawa pour le développement de nouvelles places en fonction de ces données. Ça va aller dans les villes et les grands centres et la Gaspésie n’en aura pas pour son argent , commente le député de Bonaventure.

Le modèle, dit-il, limite l’accueil potentiel de jeunes familles dans la région. Le paradigme qui oriente le développement des places est un paradigme qui favorise le dépeuplement de la Gaspésie , en déduit le député.

Un enfant, une place en garderie

Il réclame donc que Québec gère les places en garderie comme sont gérées les places dans le système scolaire. Quand une famille arrive dans une région, illustre Sylvain Roy, les enfants ont automatiquement une place à l’école. Un enfant, une place, que ce soit un enfant de un an, six ans, sept ans. Je pense qu’on est rendu là.

Le député déplore la lourdeur administrative du ministère de la Famille qu’il voit comme un frein au développement de nouvelles places de garde pour les petits.

Il en veut pour preuve un Centre de la petite enfance ( CPECentre de la petite enfance ) de Port-Daniel-Gascons, Les P’tits Coquillages, qui n’arrive pas à obtenir huit places supplémentaires même s’il dispose déjà des infrastructures et des ressources. Le ministère ralentit le processus et les places ne se développent pas. Ç'a a, relève-t-il, un impact direct sur la pénurie de main-d'œuvre, notamment celle qui frappe le réseau régional de la santé citant l'exemple d'une technicien en radiologie empêchée de travailler faute de service de garde.

L’ajout de 9000 places supplémentaires en garderie d’ici deux ans, annoncé, lundi matin, par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ne vient pas résoudre les problèmes pour les jeunes familles qui sont aux prises maintenant avec le manque de places de garde, observe Sylvain Roy.

Il ajoute que Québec devra bonifier le salaire des éducatrices s’il veut que ces places puissent devenir réalité.