À Canmore, le gouvernement donne un nom autochtone au pic du mont Charles Stewart

Le nom d'un pic montagneux près de Canmore, en Alberta, s'appelle désormais « Anû Kathâ Îpa », soit Bald Eagle Peak en anglais ou Pic du pygargue à tête blanche. Cette reconnaissance officielle, sous le signe de la réconciliation, veut mettre fin à un nom usuel jugé raciste et misogyne.

Les noms que nous donnons aux lieux sont importants , a déclaré le nouveau ministre de la Culture, Ron Orr, en conférence de presse lundi en parlant du pic arrondi près du sommet du mont Charles Stewart.

Le ministre de la Culture a souligné l'importance de la dénomination des lieux. Photo : Radio-Canada

Les noms peuvent remémorer de grands personnages qui ont habité ou sont venus sur ce territoire. Parfois, ils commémorent les caractéristiques géographiques, comme les montagnes derrière moi , a déclaré le ministre derrière lequel se profilaient les majestueuses montagnes de Canmore.

Le nouveau nom officiel du pic arrondi Anû Kathâ Îpa est en langue Stoney.

Je suis heureux d'adopter officiellement le nom choisi par le peuple Stoney. J'ai hâte de travailler avec toute la population albertaine pour reconnaître des noms qui représentent mieux notre patrimoine collectif et nos langues, ainsi que ceux des autres peuples avec lesquels nous partageons ce grand territoire. Une citation de :Ron Orr, ministre de la Culture en Alberta

À l'avenir, le nouveau nom Anû Kathâ Îpa figurera sur les cartes et autres publications du gouvernement de l'Alberta.

Ce pic près sommet du mont Charles Stewart se nomme désormais «Anû Kathâ Îpa», soit « le Pic de pygargue à tête blanche ». Photo : Radio-Canada

« Le territoire des pygargues à tête blanche »

Pourquoi avoir choisi ce nom? Cette montagne est, je crois, une route migratoire pour les pygargues à tête blanche. Cette région a toujours été considérée comme un [de leurs territoire]. Le nom est venu tout seul , affirme Aaron Young, chef de la Première Nation Chiniki.

L’homme présent à la conférence de presse tout comme son homologue de la Première Nation Wesley, Clifford Poucette, se réjouit de cette dénomination désormais officielle.

« Le peuple Stoney Nakoda a un respect profond et de longue date pour les femmes de nos communautés, qu'il s'agisse des jeunes, des personnes d'âge moyen et surtout des aînées. Un terme raciste a été rejeté et le peuple Stoney Nakoda en est reconnaissant. », ajoute Aaron Young, faisant référence au surnom centenaire du lieu.

Aaron Young, le chef de la Première Nation Chikini se réjouit de cette dénomination officielle. Photo : Radio-Canada

Un surnom controversé

Depuis les années 1920, ce sommet portait communément un surnom dégradant pour les femmes autochtones, faisant référence à un mamelon.

Depuis des années, les communautés Stoney Nakoda et des habitants de Canmore dénonçaient ce surnom comme raciste et misogyne.

Deux avocates albertaines travaillent depuis 2014 avec la Première Nation et la province pour que cette montagne des Rocheuses puisse avoir un nom autochtone.

En septembre 2020, la Première Nation Stoney Nakoda avait dénommé ce pic sous ce nom avant qu'il ne soit est reconnu par la province. Lors de la conférence de presse, le gouvernement a indiqué qu'il continuait à travailler pour changer officiellement le nom d'une autre montagne du parc de Banff qui est offensant aux communautés autochtones.