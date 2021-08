Preuve de vaccination ou test négatif bientôt exigés à la Place TD

Les personnes qui assisteront à des événements payants au stade et à l'aréna de la Place TD, à Ottawa, devront se plier aux nouvelles règles établies contre la COVID-19 à partir du mois prochain.

L'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), qui gère le parc Lansdowne, a annoncé deux politiques de vaccination, lundi, par voie de communiqué.

L’accès à tous les événements payants, à l'exception des matchs des 67 d’Ottawa, sera conditionné, pour les personnes de 12 ans et plus, à la présentation d’une preuve qu'elles sont entièrement vaccinées avec un vaccin approuvé par Santé Canada contre la COVID-19. Si tel n’est pas le cas, elles devront fournir la preuve d'un test COVID-19 négatif réalisé dans les 48 heures précédant l'événement.

Pour aller encourager leur équipe, les partisans des 67 d’Ottawa devront prouver qu'ils sont complètement vaccinés, conformément aux règlements de la Ligue de hockey de l’Ontario (Archives). Photo : Courtoisie / Valerie Wutti

Les partisans des 67 d’Ottawa de 12 ans et plus devront, quant à eux, prouver qu'ils sont complètement vaccinés, conformément aux règlements de la Ligue de hockey de l’Ontario.

Les enfants qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination contre la COVID-19, devront répondre à des questions de dépistage sanitaire.

Quant au personnel de la Place TD, il devra soit être complètement vacciné, soit fournir un test négatif au moment de venir travailler.

L' OSEGOttawa Sports and Entertainment Group indique toutefois, par voie de communiqué, qu'en l'absence d’un passeport vaccinal approuvé par le gouvernement ontarien, il poursuit sa réflexion quant à la mise en place de ces mesures.

La politique de vaccination en vigueur pour le premier match

Les deux politiques de vaccination entreront en vigueur le 12 septembre.

Avant cette date, deux matchs à domicile du Rouge et Noir d'Ottawa et quatre matchs à domicile de l'Atlético Ottawa sont prévus.

Mark Goudie, président et chef de la direction de l' OSEGOttawa Sports and Entertainment Group , a expliqué attendre jusqu'à la mi-septembre pour que son organisation puisse déterminer comment appliquer ces nouvelles politiques.

Nous avons encore beaucoup de questions logistiques à régler en ce qui concerne la façon dont nous allons procéder pour [effectuer] la vérification des tests ou de la vaccination , a-t-il déclaré.

Le premier événement prévu au programme sous cette nouvelle politique est le match du Rouge et Noir contre Hamilton, le 22 septembre.

La nouvelle politique sera en vigueur pour le match du Rouge et Noir contre Hamilton, le 22 septembre (Archives). Photo : Rouge et Noir d'Ottawa/Jonathan Halpenny

M. Goudie précise qu'aucun événement en salle n'est prévu avant la mi-septembre.

La saison des 67 d'Ottawa débute, quant à elle, en octobre, et le prochain événement non sportif payant, répertorié sur le site internet de la Place TD, est son partenariat d'Halloween avec la ferme Saunders, The Sawmill, qui commence le 8 octobre.

L' OSEGOttawa Sports and Entertainment Group assure que ces nouvelles mesures sont nécessaires en raison des taux de vaccination inférieurs aux prévisions et de la présence du variant Delta, plus contagieux.

Les masques sont toujours obligatoires sur place, sauf pour manger ou boire.

De nombreuses politiques de vaccination ont été annoncées ce mois-ci, y compris le passeport vaccinal pour le Québec, à compter du 1er septembre.

L'Ontario exige, de son côté, que de nombreux milieux élaborent leurs propres politiques. Plusieurs institutions postsecondaires de la région ont déjà présenté les leurs. À l’échelle municipale, la Ville d’Ottawa devrait présenter sa politique bientôt, selon les vœux du maire Jim Watson. Dans le milieu du sport, les Blue Jays de Toronto ont eux aussi annoncé leur politique vaccinale, lundi.

Avec les informations de CBC