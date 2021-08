Accueil des réfugiés afghans : qu'en pensent les candidats aux élections fédérales?

Shah Ismatullah Habibi soutient qu'il reçoit des dizaines de messages de familles désespérées, impuissantes devant la situation. Le gouvernement canadien a annoncé sur son site Internet des mesures spéciales pour faciliter la réunification des familles, mais il manque des précisions, selon M. Habibi. Nous avons demandé à des candidats aux élections fédérales de décrire leur engagement sur la question.

Alain Rayes, candidat conservateur pour Richmond-Arthabaska

Alain Rayes, candidat conservateur dans Richmond—Arthabaska, estime que le ministre de l'Immigration doit retourner au travail pour aider les Afghans. Photo : Radio-Canada

Le ministre de l'Immigration devrait sortir de la campagne électorale pour retourner à son ministère et tout mettre en oeuvre pour que ces gens-là puissent revenir au Canada. Actuellement, le gouvernement du Canada a accès à toute l'information. Il faut qu'il la rende disponible et qu'il vienne en aide en diminuant la bureaucratie le plus rapidement possible pour aider à cette réunification familiale.

Andréanne Larouche, candidate bloquiste dans Shefford

Andréanne Larouche, candidate du Parti québécois dans la circonscription de Brome-Missisquoi Photo : www.facebook.com/unefilledeBromeMissisquoi/

Le Canada doit et peut faire plus. Je pense que c'est urgent. Il faut les rapatrier le plus rapidement possible, quitte à faire un triage après. Mais une chose certaine, il y a une date butoir qui est le 31 août. On vient d'avoir un ultimatum de la part des talibans. On ne pourra plus être dans le pays après. C'est une question de vie ou de mort.

Patrick Jasmin, candidat néo-démocrate dans Shefford

Les réfugiés, il va falloir les accueillir. C'est quelque chose de dramatique. On a signé des conventions internationales relatives au statut des réfugiés. Il va falloir qu'on respecte notre parole là-dessus. Je suis le premier à vouloir m'investir pour que les choses changent.

La députée sortante de Compton-Stanstead, la libérale Marie-Claude Bibeau, n'a pas pu nous parler, nous renvoyant aux lignes du parti. Le chef Justin Trudeau a rappelé récemment que le gouvernement canadien s'est engagé à prendre en charge jusqu'à 20 000 Afghans dans le cadre de programmes spéciaux, ajoutant que ses collègues et lui travaillent sans relâche pour venir en aide aux ressortissants afghans et à leurs familles.