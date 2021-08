Évacuation des Afghans : le Canada appelé à mieux faire connaître son programme

Les images de milliers d’Afghans entassés à l’aéroport de Kaboul, dont beaucoup ont collaboré avec les pays occidentaux, ont provoqué de la stupeur et de l’incompréhension dans le monde, notamment au Canada, qui prévoit d’évacuer des centaines d’Afghans qui ont travaillé avec l’Armée canadienne.

D'après David Payne, ancien directeur des programmes parlementaires en Afghanistan, l’évacuation ressemble à de l’improvisation qu’il estime inévitable dans le contexte actuel de l’Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir en quelques jours.

Il faut se rendre compte de la crainte, la panique, la terreur. Les États-Unis et le Canada devraient faire ce qu’ils peuvent pour rassurer les candidats à l’exil.

Beaucoup de monde à Kaboul pense que les programmes humanitaires vont se terminer la semaine prochaine , dit-il pour illustrer son propos.

M. Payne identifie un manque de communication de la part du Canada. Le programme sur le terrain n’est pas connu , souligne-t-il.

Selon lui, le Canada devrait utiliser les moyens de communication traditionnels, le bouche à oreille pour rejoindre les gens, car, explique-t-il, bien du monde a perdu son téléphone cellulaire .

David Payne, ancien directeur des programmes parlementaires au Canada Photo : Radio-Canada

Calmer le jeu et indiquer que la porte d’accueil du Canada demeure ouverte , insiste-t-il.

M. Payne propose, par ailleurs, que le Canada ouvre un bureau d’urgence à Ankara, en Turquie. Selon lui, la Turquie et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés comptent 35 000 personnes qui circulent dans les rues d’Ankara .

Il faut un dispositif accru sur place, mais aussi à Islamabad, au Pakistan, où les gens peuvent déposer leur candidature de réfugiés , indique M. Payne.

Je peux vous dire que les talibans sont parlables, et on peut sortir du monde. La semaine passée, on a réussi à évacuer une centaine de députés du Parlement afghan jusqu’au Pakistan avec la collaboration des talibans , a assuré M. Payne.

Ne dramatisons pas trop la situation , mentionne M. Payne, même si c’est difficile et pénible .

Sur place, les talibans ont tous les noms qui ont travaillé là. Les Afghans et les non-Afghans. Ils ont le nom de tout le monde et ils font du porte-à-porte pour les chercher , a illustré M. Payne.

Des soldats américains font leur arrivée à l'aéroport international Hamid Karzaï à Kaboul, en Afghanistan, le 20 août 2021. Photo : AP / Senior Airman Taylor Crul

L’ancien directeur des programmes parlementaires en Afghanistan a affirmé qu’il a fait évacuer une centaine de députés afghans au Pakistan voisin.

Si moi j’ai réussi à sortir une centaine de députés au Pakistan dans les premières 48 heures, comment se fait-il que le Canada ne puisse pas improviser d’une manière ou d’une autre pour faire en sorte que les gens sortent plus vite? , a-t-il insisté.

De l'avis de M. Payne, dans les situations d’urgence, il y a des dispositions particulières pour les réfugiés à la fois au pays, mais surtout dans un troisième pays .

Par exemple, la Turquie est ouverte à ça. C’est le cas pour le Pakistan.

Tout dépend des États-Unis, dit Garneau

En entrevue à Tout un matin, le ministre canadien des Affaires étrangères Marc Garneau a admis sans détour lundi matin que la présence des soldats canadiens dépêchés en Afghanistan pour cette évacuation dépendait entièrement des États-Unis.

On va continuer tant et aussi longtemps que les forces armées américaines – et il y en a d’autres aussi : les Turcs et les Britanniques – seront là pour assurer la sécurité des opérations aériennes, a-t-il dit.

Pour le moment, quatre avions de l'Armée canadienne ont pu décoller de l'aéroport de Kaboul depuis que les talibans se sont emparés de la capitale.

Des Afghans se rassemblaient au bord d'une route près de la partie militaire de l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de fuir le pays après la prise de contrôle militaire de l'Afghanistan par les talibans. Photo : AFP / Wakil Kohsar

Selon le ministre de la Défense, le plus récent vol, dimanche, a permis d'évacuer 436 citoyens canadiens et ressortissants afghans à destination du Canada. Des centaines de ces passagers ont déjà été transférés sur un autre vol et ils sont maintenant en route vers le Canada, a-t-il tweeté lundi matin.

Un haut responsable du gouvernement canadien a, pour sa part, indiqué lors d'une séance de breffage technique que des membres des forces d'opérations spéciales du Canada s'aventuraient à l'extérieur de l'aéroport pour aller chercher des Canadiens ou des Afghans pour les évacuer.

Le Québec accueillera des Afghans

Nadine Girault, la ministre québécoise de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, a annoncé lundi dans une série de tweets que la province allait accueillir des réfugiés afghans prochainement.

Je vous confirme que le Québec accueillera sous peu une première cohorte de réfugiés en provenance de l’Afghanistan. Le gouvernement fédéral nous a informés qu’environ 300 réfugiés seraient bientôt en mesure de se rendre sur le territoire québécois pour commencer , a-t-elle écrit.

Elle a indiqué que les réfugiés ont déjà effectué la quarantaine à Toronto.

Les réfugiés afghans à destination du Québec seront pris en charge par le gouvernement du Québec. Il s’agit de la façon la plus rapide et efficace d’agir dans un contexte de crise et d’évacuation , a ajouté la ministre Girault.