Mort de Pierre Coriolan : le coroner veut améliorer la formation des policiers

Jugeant ce constat inacceptable , il s’est dit en faveur d’une formation obligatoire annuelle sur la santé mentale, sur l’intervention avec une personne en crise, sur la désescalade de la violence et sur la communication, notamment.

C'est ce qui est criant dans notre dossier , a-t-il indiqué, précisant que les deux experts consultés partageaient ce constat.

Ça ne donne rien de mettre 40 recommandations; ils ne les appliqueront pas. On est aussi bien de se focaliser sur ce qui est essentiel. […] C'est possible de faire des changements, mais on ne changera pas le monde non plus. Une citation de :Me Luc Malouin, coroner en chef adjoint

Les audiences ont repris lundi, après une pause de sept mois. Les six policiers impliqués dans l’intervention ont témoigné au début du processus en février 2020. Aucune accusation criminelle n'a été portée contre eux.

Luc Malouin, coroner en chef adjoint Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Pierre Coriolan, un homme noir de 58 ans souffrant de problèmes de santé mentale, a été abattu par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) le 27 juin 2017 alors qu'il était en crise dans l'immeuble à appartements où il demeurait, dans le quartier Centre-Sud.

Des agents ont fait feu après qu'il se fut élancé vers eux muni d'un couteau et d'un tournevis. Ils avaient d'abord utilisé une arme à impulsion électrique et des balles en caoutchouc pour tenter de maîtriser l'homme, en vain.

Plus de formation

Si on ne fait pas de changements, on va se reparler pour un autre événement tragique. Il faut changer notre vision et être plus novateur , a témoigné Michael Arruda, un policier retraité du SPVMService de police de la Ville de Montréal spécialiste des formations en santé mentale.

En plus d’insister sur l’importance d’une formation obligatoire annuelle pour les policiers en désescalade et en santé mentale, entre autres sujets, il a recommandé la collaboration de la communauté et de partenaires qui pourraient prendre en charge les problèmes sociaux à la place des policiers.

Interrogé à savoir si 30 heures de formation annuelle étaient suffisantes, Michael Arruda s’est esclaffé avant d’affirmer que c’était insuffisant, voire de la poudre aux yeux , puisque, selon lui, l’apprentissage de la communication et du développement d' un lien de confiance nécessite à lui seul de 8 à 12 heures au moins par an.

Changement de cap au SPVM

Entre 2005 et 2018, un programme avait été implanté au sein du SPVM SPVM afin de mieux outiller les agents par le biais de simulations : la Communauté de pratique en usage judicieux de la force (CdPUJF).

Or, un changement de direction au SPVMService de police de la Ville de Montréal en 2019 a mené à l'abandon de la CdPUJF, ce qui a créé un vide dans la formation continue des policiers, selon l'ex-policier Stéphane Wall, spécialiste de la formation en usage de la force.

On a tout tenté en 2019 pour sensibiliser la nouvelle direction et ça n'a pas fonctionné. […] Il y a eu un virage vers une autre structure , a-t-il affirmé.

Pratiquement aucun policier de l’affaire Coriolan n'avait suivi une formation en appel simulé ou gestion de crise , a pour sa part mentionné le coroner Malouin.

Mardi, des témoins du SPVMService de police de la Ville de Montréal feront leurs recommandations. Le coroner a indiqué son intention de terminer les audiences au plus tard jeudi.

En 2016, Luc Malouin a produit le rapport sur la mort de l'itinérant Alain Magloire, dans lequel il recommandait que les policiers aient une meilleure formation pour intervenir auprès des personnes avec un problème de santé mentale.

Deux sœurs de Pierre Coriolan ont intenté une poursuite en dommages de 163 426,08 $ contre la Ville de Montréal. Le procès est prévu en mai 2022.