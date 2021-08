Yves-François Blanchet s'engage sur le terrain de l'éthique

De passage à Trois-Rivières, Yves-François Blanchet a souligné à grands traits que les règles en place comportent des failles. Sans être le plus grand expert en éthique que je connaisse, je vous dirai candidement que, de toute évidence, le système à cet égard ne fonctionne pas , a-t-il dit.

Ironiquement, les pires exemples en matière d'éthique sont venus du premier ministre lui-même. L'éléphant fait une véritable chorégraphie dans le magasin de porcelaine, lorsqu'on regarde les comportements de M Trudeau en matière d'éthique, commandant rapidement [...] une intervention , a-t-il déclaré.

Le chef bloquiste a notamment fait référence à l'affaire de l'Aga Khan, l'affaire SNC-Lavalin et l’affaire de l'organisme UNIS (WE Charity).

Le plan du Bloc contient quatre propositions qui visent à endiguer les situations de conflits d’intérêts et de manquements à l’éthique .

Tout d'abord, le parti propose d'accorder plus de pouvoirs au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique en accédant à sa demande d'avoir l'autorité nécessaire pour imposer des amendes atteignant jusqu'à 10 000 $ aux contrevenants.

Le Bloc suggère que le commissaire puisse également exiger des remboursements, suspendre des privilèges parlementaires et étendre la portée des règles à la famille immédiate des élus.

Les Québécois voient bien qu’il y a un problème lorsque Justin Trudeau est blâmé deux fois par le commissaire à l’éthique, sans subir de conséquences. Une citation de :Extrait du communiqué de presse du Bloc québécois

Yves-François Blanchet a rappelé que les deux avant-derniers commissaires ont tous deux demandé que pour être capables de faire le travail, ils aient une portée .

Pour protéger les lanceurs d'alertes, le Bloc souhaite la création d'un Commissariat à l'intégrité de l'État. Cela permettrait également, selon le parti, de mettre à jour les actes répréhensibles en cas de dénonciation pour pressions politiques indues, gaspillage de fonds publics ou contrat accordé sans appel d'offres.

Aussi, le parti réclame la fin de la nomination partisane des juges. Pour ce faire, il suggère de créer un comité chargé d'instaurer un nouveau processus impartial réduisant le pouvoir discrétionnaire du gouvernement .

De plus, le Bloc québécois propose de rétablir le financement public des partis politiques afin de réduire le copinage.

Rembourser la subvention salariale

En après-midi, de passage à Montréal, le chef du Bloc a exigé que les autres partis fédéraux remboursent les sommes reçues grâce à la subvention salariale instaurée durant la pandémie.

Le parti rappelle que le programme de la subvention salariale a été implanté dans le but d'aider des entreprises en difficulté et des organismes à but non lucratif pendant la crise. Les formations politiques ne sont légalement ni des entreprises ni des organismes de bienfaisance, a indiqué le Bloc.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, était dans la circonscription d'Honoré-Mercier, située dans l'est de Montréal, lundi après-midi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Yves-François Blanchet a fait remarquer que quatre partis avaient bénéficié de la subvention salariale. Il a suggéré que les libéraux puissent l'avoir utilisée pour financer la campagne électorale.

Les partis fédéraux ont détourné un programme destiné à aider nos entreprises et nos organismes de bienfaisance à traverser la pandémie , a dénoncé M. Blanchet. Pour le Bloc, c'est zéro. On n'a même jamais considéré demander la subvention salariale , a-t-il précisé.

D'après le Bloc, le Parti libéral aurait reçu plus de 1,25 million de dollars et le Parti conservateur, plus de 984 000 $, jusqu'au moment où ils ont cessé d'y recourir. Le Nouveau Parti démocratique (NPD), lui, aurait reçu 265 000 $ en date de la mi-juillet 2020.