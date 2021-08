Pour nos membres, c’est insultant. C’est un cri de détresse qu’elles veulent faire parvenir à tout le monde, à la population et la direction, et la réponse de l’employeur, c’est de faire débarquer le Tribunal administratif du travail. Elles sont insultées, elles sont en colère en ce moment , déplore Sophie Thériault, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est.

Les professionnelles en soins se sentent tellement démunies, n’ont plus aucun recours, se sentent prises au piège [...]. Il n’y a rien qui se fait, et c’est ça qui est déplorable, on est prises au piège , souligne-t-elle.

Il faut trouver des solutions et ça presse, ça ne va pas se régler après les vacances. Une citation de :Sophie Thériault, présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

« Le CIUSSS, ça ne fonctionne pas »

Le maire de Granby, Pascal Bonin, dit avoir beaucoup d’empathie pour les travailleurs de la santé qui ont participé aux sit-in.

La première chose que je veux dire, c’est d’offrir mon soutien à ces femmes et ces hommes-là qui sont sortis, car s’ils sont sortis, c’est qu’ils étaient vraiment à bout de souffle. Je pense qu’en tant qu’êtres humains, ils méritent non seulement notre respect, mais aussi notre soutien , affirme-t-il.

Le maire dit avoir sonné l’alerte auprès de la direction du CIUSSS il y a des mois et des mois . On m’a répondu que le CIUSSS était parfait et gérait un hôpital de façon parfaite. Quelqu’un qui ne veut pas entendre un problème ne peut pas le résoudre.

Je crois que c’est un secret de polichinelle de dire que le CIUSSS, ça ne fonctionne pas, et malheureusement, ils ne veulent pas le reconnaître. Une citation de :Pascal Bonin, maire de la Ville de Granby

Il croit aussi que le gouvernement provincial fait preuve « d'inaction » dans ce dossier, et déplore la complaisance du député de Granby vis-à-vis les gestionnaires du réseau de santé. Le système de santé, c’est provincial. C’est à un député de s’en occuper , conclut-il.

Le bureau du député de Granby François Bonnardel a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Le CIUSSS dit travailler avec les syndicats

Dans un courriel à Radio-Canada, Yann Belzile, le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, dit avoir rencontré les partenaires syndicaux des travailleurs de la santé.

Les enjeux actuels de main-d'œuvre sont complexes au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, comme dans l'ensemble du Québec. Les besoins de la population pour obtenir des soins et des services de santé sont grandissants, et la disponibilité de la main-d'œuvre demeure fragile. Les solutions aux enjeux actuels ne sont pas simples et des choix difficiles devront inévitablement être faits parmi les différentes offres de soins et de services de l’établissement , indique-t-il.

Des travaux, que nous souhaitons faire en collaboration avec nos partenaires syndicaux, s'intensifient actuellement afin de favoriser l'équilibre entre la prestation de soins de qualité et sécuritaires et des conditions de travail adéquates , ajoute-t-il, avant de remercier le personnel pour son engagement envers la population .

En plus de ses embauches annuelles, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a indiqué, dans un courriel, qu’il manque actuellement 500 infirmières dans son réseau.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'avait pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada au moment d’écrire ces lignes.

Avec les informations d’Alexis Tremblay