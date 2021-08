Le NPD fédéral demande une enquête sur les agissements de la GRC à Fairy Creek

Dans une lettre envoyée dimanche au ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, le critique en matière de sécurité publique, Jack Harris, juge inacceptable le fait que des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) semblent utiliser une force excessive contre les manifestants, qui tentent depuis plus de trois mois de faire cesser la coupe d’arbres anciens de la côte ouest.

La lettre, publiée dimanche sur les réseaux sociaux, fait suite à l’utilisation, par la GRCGendarmerie royale du Canada , samedi matin, de gaz poivré pour disperser des manifestants.

La scène, qui se déroulait en bordure de la route entre le lac Cowichan et Port Renfrew, a été filmée par des militants et des observateurs sur place.

Dans une vidéo de 7 minutes  (Nouvelle fenêtre) , une soixantaine de manifestants font face à la police pour bloquer la route, les bras derrière le dos.

La police leur demande de reculer et, face à leur refus d’obtempérer, des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada utilisent des vaporisateurs de gaz poivré sous les cris de manifestants avant de les sortir un à un.

Je n’ai jamais vu ça, c’était épouvantable , raconte Florence Daurelle, qui était sur place à titre d’observatrice.

Les règles d'utilisation du gaz poivre par la police établies par Amnistie internationale sont claires. La GRCGendarmerie royale du Canada ne respecte aucune de ces règles à Fairy Creek et met en danger chaque jour la vie de manifestants pacifiques, dont la présence est un droit. Une citation de :Florence Daurelle, observatrice

Jamais, à aucun moment, la police n'a parlé pour demander de partir, ils ont juste commencé à bombarder la foule et, après, ça a été une scène apocalyptique, dit-elle. Certains ont été arrachés à la foule brutalement alors qu’ils étaient les bras derrière le dos dans l’impossibilité de partir par eux-mêmes.

Il y a eu une bousculade, dit la GRC Gendarmerie royale du Canada

Dans un communiqué publié samedi, la GRCGendarmerie royale du Canada affirme plutôt qu’il y a eu une bousculade et que, par conséquent, du gaz poivré a été déployé après que la foule fut devenue agressive et n’eut pas collaboré avec la police.

La vidéo partagée en ligne ne capture pas les événements ayant mené à l’utilisation de gaz poivré , souligne le porte-parole Chris Manseau, par courriel. Contrairement aux autres rassemblements qui ont eu lieu de façon pacifique, légale et sécuritaire, ce n’était pas le cas durant une certaine période samedi.

La GRC fait état de deux blessés après les événements de samedi à Fairy Creek, sur l'île de Vancouver. Photo : Gracieuseté - GRC

Selon le porte-parole de la GRCGendarmerie royale du Canada , les allégations sont sérieuses. Chris Manseau encourage les personnes les ayant formulées à porter plainte à la GRCGendarmerie royale du Canada ou encore à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRCGendarmerie royale du Canada .

La Gendarmerie royale du Canada affirme qu'un policier et un manifestant ont été blessés dans la bousculade. Une trentaine de personnes ont été arrêtées pour outrage au tribunal, dont une d’âge mineur.

Une escalade de tensions

Manifestants et observateurs dénoncent aussi ce qu’ils qualifient d'escalade de violence des policiers.

« Depuis quelques semaines, c’est beaucoup plus violent, ça devient inquiétant », note Zoé Lardière. Selon cette militante, c’est la deuxième fois ces dernières semaines que la police utilise du gaz poivré pour disperser des manifestants.

La police voit qui sont les leaders, ce sont des personnes des Premières Nations ou noires, ils vont les chercher dans la foule et ils les malmènent, c’est évident! Une citation de :Zoé Lardière, militante

J’ai observé des attaques qui n’étaient pas légales de la police et des attaques ciblées envers des personnes autochtones et de couleur , ajoute Florence Daurelle. Elle cite le cas de trois personnes vues samedi et qui ont été brutalement arrêtées alors qu’elles ne faisaient rien d’autre qu’être présentes .

La GRCGendarmerie royale du Canada a procédé jusqu'ici à 740 arrestations de manifestants. Les membres du groupe Rainforest Flying Squad, qui organise les blocages, militent pour la protection des forêts anciennes de l'île de Vancouver.

Des médecins faisaient partie des manifestants contre la violence policière et pour la protection des forêts anciennes, lundi à Victoria. Photo : CBC/Adam Van Der Zwan

En réaction aux événements de la fin de semaine, des manifestations étaient prévues lundi dans plusieurs localités de Colombie-Britannique ainsi qu’à Toronto pour dénoncer la brutalité policière.

À Victoria, plusieurs dizaines de personnes se sont présentées en début d'après-midi devant les locaux de la GRCGendarmerie royale du Canada en soutien aux manifestants de Fairy Creek.