Un nouveau rendez-vous culturel et un documentaire signé Alain Gravel à Radio-Canada

Radio-Canada a dévoilé lundi la programmation de ses émissions d’information pour la rentrée. Un automne qui sera entre autres marqué par la campagne électorale fédérale, la création d’Arrêt culturel, la 20e saison de L’épicerie, la nouvelle docusérie CHSLD – Au front et la diffusion du documentaire Le choc environnemental d’Alain Gravel.

Chaque samedi sur RDI, à 9 h 30 à partir du 18 septembre, le journaliste Nabi-Alexandre Chartier animera la nouvelle émission Arrêt culturel.

Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus de créneau culturel à RDI , a-t-il expliqué, en entrevue, à Radio-Canada.

Pause culturelle tous les samedis matins sur RDI

Le besoin d’un retour d’une émission culturelle se faisait d’autant plus sentir que l’année a été incroyablement dure pour les arts et que les confinements successifs ont permis de reprendre conscience de l’importance des arts .

Les gens ont montré leur amour pour la culture , a ajouté Nabi-Alexandre Chartier.

En 30 minutes, il reviendra sur l’actualité artistique de la semaine, notamment avec des reportages culturels réalisés par des journalistes culturels de partout au pays.

Des chroniqueurs et chroniqueuses présenteront leurs coups de cœur culturels. Pour le moment, seuls les noms de Myriam Fehmiu, à la chronique musicale, et de Helen Faradji, au cinéma, sont confirmés.

Arrêt culturel proposera aussi le 5 minutes avec… dans lequel le journaliste Louis-Philippe Ouimet s’entretient avec une personnalité artistique. Cette entrevue continuera aussi d’être diffusée tous les vendredis soirs au téléjournal de 22 h.

Arrêt culturel pourra aussi être regardé le samedi à 16 h 30.

Des documentaires et les 20 ans de L’épicerie

C’est aussi sur RDI que le public pourra découvrir CHSLD – Au front, une série documentaire en 10 épisodes réalisée par Mélissa Beaudet et tournée pendant plusieurs mois au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, à Montréal. Tous les jeudis à 20 h, à partir du 7 octobre, CHSLD – Au front montrera notamment le dévouement du personnel à l’égard des personnes âgées.

Autre documentaire : celui d’Alain Gravel. Dans Le choc environnemental, il s’intéresse aux catastrophes environnementales des dernières décennies et à l’augmentation de la fréquence d’épisodes climatiques comme les feux de forêt ou les ouragans. Ce documentaire sera diffusé le jeudi 16 septembre, à 21 h, sur ICI Télé.

Sur ICI Télé, le public pourra retrouver L’épicerie le mercredi 6 octobre pour une 20e saison, lors de laquelle l’équipe de cette émission consacrée à l’alimentation se penchera notamment sur l’économie circulaire et sur la viande de bœuf nourri à l’herbe.

La campagne électorale fédérale

Plusieurs temps forts ponctueront la couverture de l’élection fédérale par les équipes d’information de Radio-Canada.

Ce dimanche, à 20 h, Anne-Marie Dussault, Céline Galipeau et Patrice Roy animeront Cinq chefs, une élection sur ICI RDI et ICI Télé, un émission au cours de laquelle elles et il s’entretiendront avec les personnes à la tête des principaux partis.

C’est Patrice Roy qui animera le débat des chefs le mercredi 8 septembre, à 20 h, sur ICI Télé et sur ICI RDI.

Le 14 septembre, à 18 h, sur ICI RDI, Gérald Fillion mènera un débat sur les programmes économiques des partis politiques à Zone économie.

Le lendemain, à 20 h, sur ICI RDI, les cinq principaux partis seront réunis en direct du Centre national des arts à Ottawa pour l’émission Enjeux francophones : le débat.

Le 20 septembre, la soirée des élections sera pilotée par Patrice Roy, sur ICI Télé et sur ICI RDI, et par Jean-Sébastien Bernatchez sur ICI Première.

Les 20 ans des attaques du 11 septembre 2011

Les émissions d’information télévisées et radiophoniques souligneront aussi le 20e anniversaire des attentats contre le World Trade Center et le Pentagone.

Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault consacreront sept épisodes de leur balado Pour l’avoirvécu, mis en ligne jeudi, à cet événement

Ce jeudi, à 19 h, Anne-Marie Dussault animera une émission spéciale de 24-60 intitulée 11 septembre : le monde d’après.

Le samedi 11 septembre, Céline Galipeau sera à l’antenne de 8 h à midi sur ICI Télé et sur ICI RDI pour animer 11 septembre : 20 ans plus tard. Cette émission spéciale diffusera les cérémonies commémoratives du 11 septembre et cherchera à comprendre comment le monde a changé depuis cette catastrophe.

Sur ICI RDI, Survivre au 11 septembre, présenté en deux parties les 10 et 11 septembre à 20 h, réunira des témoignages de personnes survivantes et de leurs familles. Les 13 et 14 septembre à 20 h, Les enfants du 11 septembre s'attardera, également en deux parties, sur des enfants dont les pères sont morts dans les attentats.