Du financement pour la croissance démographique, le transport collectif et l’innovation

Québec a annoncé lundi 4,1 millions de dollars de financement pour 16 projets dans le cadre du Fonds régions et ruralité en Gaspésie. La Stratégie Vivre en Gaspésie touche entre autres près de 3 millions de dollars.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, était de passage à Gaspé pour en faire l’annonce.

Le financement octroyé à la Stratégie Vivre en Gaspésie servira notamment à consolider la croissance démographique et contribuer à la vitalité économique de la région.

L'organisation vise à rendre la région attirante et inclusive ainsi qu'à alimenter le sentiment de fierté des Gaspésiens.

La Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine reçoit quant à elle 217 000 $ pour son projet de transport collectif intelligent et de transport électrique.

L’initiative, qui irait bonifier les services déjà offerts aux Îles-de-la-Madeleine, à Maria, à Carleton-sur-Mer, à Gaspé, à Chandler et à Grande-Rivière, vise entre autres à implanter un système de gestion de flottes pour le partage de véhicules et à mettre en place des services de voiturage et de covoiturage.

L’organisme obtient aussi une autre subvention de 75 000 $ pour implanter six carrefours de mobilité durable comprenant notamment des abribus, des vélos, des arrêts d’autobus et des espaces réservés au covoiturage dans chaque MRCMunicipalité régionale de comté .

Parmi les autres projets, l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine met la main sur 50 000 $ pour réaliser une étude de préfaisabilité pour un Parc côtier de la Gaspésie .

La GAMME Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine obtient 76 000 $ pour la mise en ligne d’un site web qui permettra la vente de produits gaspésiens hors région et l’Espace régional d'accélération et de croissance de la Gaspésie touche 150 000 $ pour stimuler l’innovation dans la région.

Crise du logement

Andrée Laforest, a par ailleurs refusé d’admettre que le Québec est aux prises avec une crise du logement, alors que le taux d’inoccupation est de 1,5 % à Gaspé et 0 % dans plusieurs municipalités de la région.

La ministre Laforest se contente de dire qu’il existe des enjeux importants dans plusieurs municipalités, dont Gaspé.

Il n’y a pas encore de crise de logements au Québec. Par contre, ce que je peux dire, c’est qu’on a annoncé la semaine passée 1,5 milliard [de dollars] avec le gouvernement fédéral [...]. Ça fait quand même plusieurs montants pour des projets en habitation , affirme-t-elle.

La ministre précise que ces projets devraient se réaliser d’ici un an et que son ministère travaille étroitement avec les municipalités.

D'après les informations de Bruno Lelièvre