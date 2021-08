Une campagne électorale de terrain pour la libérale Diane Lebouthillier

On veut que la population se prononce sur notre travail, mais aussi sur la suite qui est à donner , a-t-elle indiqué lors d'une rassemblement à Gaspé.

Pour profiter pleinement de la relance économique proposée par le Parti libéral du Canada ( PLCParti libéral du Canada ), la Gaspésie doit être au pouvoir à Ottawa , fait valoir la députée sortante et ministre du Revenu national.

Au cours de cette très courte campagne, Diane Lebouthillier souhaite aller à la rencontre de ses électeurs pour les convaincre de choisir encore une fois son parti.

Puisque plusieurs organisations et bureaux d’entreprises sont toujours fermés au public en raison de la pandémie, la candidate a décidé d’aller à leur rencontre. On me voit aux portes des magasins d’alimentation, des pharmacies. On est à l'extérieur pour faire en sorte que les gens soient plus à l’aide de nous parler. Je suis très contente qu’il fasse beau , a expliqué Diane Lebouthillier.

La députée sortante Diane Lebouthillier se félicite du beau temps en ce début de campagne électorale puisqu'elle rencontre beaucoup d'électeurs à l'extérieur en raison de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Prestation fédérale et pénurie de main-d'œuvre

Lors du lancement de sa campagne électorale à la marina de Gaspé, Diane Lebouthillier a défendu son bilan en matière de développement économique et promet de s’attaquer notamment à la mise en place d’un plan vert, à la réforme de l’assurance-emploi et la pénurie de main-d'œuvre.

Durant sa conférence de presse, la candidate a toutefois été longuement questionnée sur l’impact de la Prestation canadienne de relance économique ( PCREPrestation canadienne de la relance économique ) sur la pénurie de main-d'œuvre.

Diane Lebouthillier refuse d’associer la pénurie de main-d'œuvre au programme de soutien fédéral.

D’une part, dit-elle, la pénurie de main-d'œuvre était bel et bien présente en 2019 avant la pandémie, même si beaucoup de gens dans la population le constatent seulement maintenant.

D’autre part, ajoute-t-elle, 800 000 personnes touchent présentement la prestation au pays. Au plus fort du confinement et de la pandémie, plus de 9 millions de personnes ont reçu l’aide gouvernementale. Il y a encore des secteurs très touchés, souligne Diane Lebouthillier, de ne pas faire d’intervention, de ne pas avoir de filet social pour protéger les gens coûterait encore plus cher.

Parc d'hivernage de bateaux de Grande-Rivière

La candidate a aussi été interrogée sur deux dossiers régionaux qui ont fait les manchettes au cours des derniers mois, soit la modernisation du parc d’hivernage de bateaux de Grande-Rivière et l’avenir du phare de Cap-des-Rosiers.

La députée sortante a de nouveau défendu la décision de son gouvernement de ne pas utiliser le Fonds des pêches pour financer le projet de 2,2 millions de dollars.

Le projet de 2,2 millions de dollars inclut le réaménagement du parc d'hivernage des bateaux pour le rendre plus moderne et sécuritaire (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Le Fonds des pêches n’est pas destiné à financer ce genre d’infrastructures, a de nouveau fait valoir la députée sortante qui rappelle que les critères du programme avaient été retenus après une vaste consultation de l’industrie.

Mme Lebouthillier a indiqué qu’elle a obtenu l’assurance des responsables que les bateaux de Sainte-Thérèse-de-Gaspé comme ceux de Newport pourraient sortir de l’eau à la fin de la saison.

Phare de Cap-des-Rosiers et parc Forillon

Quant au phare de Cap-des-Rosiers, la députée sortante a rappelé que le bâtiment ne serait pas acquis par Parcs Canada, comme le demandaient les responsables du phare en 2019.

La candidate du PLCParti libéral du Canada a toutefois indiqué avoir des rencontres depuis 2015 avec le ministère des Pêches et des Océans. On va continuer d’y travailler , a assuré Diane Lebouthillier.

L'état du phare, le plus haut au Canada, est une préoccupation pour tous ceux qui veulent mettre en valeur le site et l'histoire du bâtiment (archives). Photo : Radio-Canada

La députée sortante estime que, dans le secteur, le dossier prioritaire est la protection du patrimoine bâti de Grande-Grave dans le parc Forillon. Ce dossier, dit-elle, touche aussi au développement des Chic-Chocs. C’est la priorité des priorités , a martelé la candidate du PLCParti libéral du Canada .

Pour faire valoir les interventions de son parti dans la circonscription, Diane Lebouthillier a fait réaliser un document qui fait état de tous les investissements réalisés par le fédéral en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, au cours des deux dernières années. Village par village , a précisé Mme Lebouthillier, visiblement heureuse du résultat.

Selon les données colligées par Mme Lebouthillier, Ottawa a investi plus 318 millions dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine au cours du dernier mandat et son bureau de circonscription a effectué plus de 13 000 interventions auprès des citoyens.

Élue de justesse

Diane Lebouthillier avait remporté la circonscription en 2019 par une courte majorité de 637 voix.

Le candidat du Bloc québécois et maire de Mont-Louis, Guy Bernatchez, était arrivé deuxième. Il est à nouveau candidat au scrutin du 20 septembre prochain pour le Bloc québécois.

M. Bernatchez a lancé sa campagne la semaine dernière à Grande-Rivière en compagnie du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Guy Berntachez, maire de Mont-Louis et candidat bloquiste dans Gaspésie–Les Îles de-la-Madeleine, était à Grande-Rivière mercredi dernier pour le lancement de sa campagne (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Jusqu’à maintenant, Jean-Pierre Pigeon du Parti conservateur du Canada ( PCCParti conservateur du Canada ) et Christian Rioux du Parti populaire du Canada ont aussi fait part de leurs intentions de briguer les suffrages.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) n’a toujours fait connaître de candidat dans la circonscription.

Avec la collaboration de Bruno Lelièvre