Syndicats et parents s'inquiètent à la veille de la rentrée au Québec

La rentrée scolaire aura lieu dans quelques jours au Québec et le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, constate qu'aucune directive claire n’a été donnée aux enseignants et aux parents.

La santé publique ne connaît pas le réseau de l’éducation, parce que faire une annonce à quelques jours [de la rentrée], ce n’est pas le connaître , mentionne M. Gingras. Notre but, c’est une prévisibilité sur plusieurs semaines, et ça, on ne l’a pas , s’inquiète-t-il.

Selon lui, en juin, le gouvernement [du Québec] avait dit vouloir annoncer en juin quelle [serait] la rentrée . On a fait une mise à jour début août, et il manquait beaucoup de détails , poursuit le président de la CSQCentrale des syndicats du Québec , puisque la santé publique n’a pas fait d’annonce en ce sens. Il l’invite à le faire le plus rapidement possible .

M. Gingras dénonce surtout le fait que l’information liée à la gestion de la pandémie pour l’année scolaire qui commence ne soit pas communiquée au personnel, qu’il soit enseignant, de soutien ou professionnel. Il y a beaucoup d’enjeux, rappelle M. Gingras, et on demande au gouvernement de donner ces informations-là pour que ce soit beaucoup plus simple pour le personnel.

M. Gingras prendra part à la commission parlementaire qui va traiter de la question des mesures sanitaires dans les écoles pour la rentrée scolaire. On va demander l'information pour la donner à nos membres , car ce qui est important, c’est de rallier tout le monde, et non pas [de créer de la] division en ne donnant pas l’information.

Les comités de parents aussi dans l’incertitude

Lorsqu’il n’y a pas de clarification, c’est la rumeur qui remplit [l’espace] , dit Sylvain Martel, le porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Qu’est-ce qui arrive si je tombe malade, si ma classe ferme? Je ne le sais pas , dit-il.

M. Martel voudrait des réponses quant aux consignes qui seront données par la santé publique pour le retour en classe, mais il n’en a pas. On a besoin d’un peu plus de stabilité, et on croit qu’après un an de pandémie, on devrait avoir un peu de stabilité.

Sylvain Martel, porte-parole du Regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Photo : Radio-Canada

L’adhésion aux mesures sanitaires par les enfants et les enseignants n’est pas en cause, mais M. Martel voudrait connaître quelles seront les mesures qui seront en application dans les écoles pour l’année scolaire 2021-2022. Il doit y avoir des gens qui décident et qui vont transmettre l’information aux parents , croit-il.

Nos parents nous disent que ça prend de la cohérence entre l’école et la société civile , ajoute M. Martel. Il serait tout de même confortable avec des mesures à géométrie variable, mais il faut, selon lui, que les élèves puissent finir l’année scolaire à la même place .

Il exige deux choses du gouvernement : que tous les élèves puissent terminer leur année scolaire avec les mêmes niveaux d’apprentissage et que le gouvernement prévoit le rattrapage des apprentissages des élèves en difficulté sur plusieurs années. Il demande que soit créé un outil pour dire où sont les élèves dans leurs apprentissages .

M. Martel reproche au gouvernement de ne pas diagnostiquer les difficultés des élèves depuis un an, et cela va, d'après lui, se répercuter dans les prochaines années.

Demandes de la CSQ au ministère de l’Éducation

De son côté, la CSQCentrale des syndicats du Québec réitère ses demandes pour ses membres dans le domaine de l’enseignement. La centrale syndicale, qui représente près de 125 000 membres du personnel de l’éducation, souhaite s’attaquer à la pénurie de personnel dans les écoles.

Si cette pénurie est visible lorsqu’une classe n’a pas d’enseignant déterminé à la rentrée scolaire, il ne faut pas oublier qu’il manque aussi du personnel de soutien , rappelle Éric Gingras, le président de la CSQCentrale des syndicats du Québec . Des éducatrices, des techniciennes et des techniciens , il en faut davantage, plaide-t-il.

Le taux de précarité du personnel de soutien scolaire est élevé, souligne Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ).

La CSQCentrale des syndicats du Québec demande aussi au gouvernement du Québec de favoriser le plus possible la présence des élèves à l’école, et qu’il y ait une égalité des chances dans le réseau, notamment en ce qui a trait aux élèves les plus vulnérables, ainsi que les décrocheurs.

La qualité de l’air dans les écoles du Québec est un autre dossier dans lequel la CSQ CSQ est active. La centrale syndicale souhaite que les cibles fixées par le ministère de l’Éducation pour l’installation de détecteurs de CO2 dans les écoles soient atteintes.

Et le personnel va se relever les manches pour que les enfants aient une belle année scolaire, conclut Éric Gingras.

Réaction du ministre

Radio-Canada a appris que le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge prévoit faire le point sur le masque en classe et sur le guide de gestion en cas d’éclosions de COVID-19 dans les écoles mardi à 13 h. Il sera accompagné par le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda.

Le ministre de la Santé Christian Dubé devrait quant à lui faire un autre point de presse demain pour préciser les modalités du passeport vaccinal.

Avec les informations de Élyse Allard