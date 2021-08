Plus que 500 à 600 jeunes de 18 à 24 ans à vacciner pour atteindre la cible révisée

Cette donnée a été révélée lundi après-midi par le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault.

Si on regarde le groupe d'âge des 18-24 ans, c'est le seul groupe qui n'est pas à 80 %. Il faut dire que notre région va quand même bien quand on parle de 80 % de cible, c'est bien. Donc, ils sont à 77 %. Il y a sûrement dans notre région 500 à 600 jeunes qui n'ont pas reçu leur première dose pour atteindre le 80 %, mais on peut aller encore plus loin. Ce qu'on veut, c'est une vaccination maximale , a-t-il rappelé.

La cible initiale avait été établie à 75 %.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean déploie des efforts depuis plusieurs semaines pour continuer à faire monter le pourcentage de gens avec au moins une dose dans la région. D'ailleurs, le nombre de premières doses administrées chaque jour a connu une augmentation depuis l'annonce du passeport vaccinal. Près de 800 premières doses ont été administrées sur le territoire de vendredi à dimanche.

Des efforts dans les cégeps

Cette semaine, des efforts sont placés pour la rentrée collégiale. En trois heures lundi matin au Cégep de Jonquière, une vingtaine de doses ont été administrées, dont une part importante de première doses.

Les étudiants rencontrés sur place ont bien apprécié d'avoir accès à une clinique directement.

Je trouvais que c'était plus facile vu que j'allais être sur place. Il n'y avait pas de rendez-vous ni rien , a indiqué une étudiante.

Je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que là on a un trou de deux heures entre nos deux cours. On s'est dit : "On le fait là. Ça va être fait tout de suite et ça ne prend pas de temps" , a rajouté un autre.

Certains ont expliqué avoir attendu avant d'être vacciné. J'ai eu un peu peur des effets secondaires, donc j'ai eu un peu de temps avant de prendre ma décision , a commencé une étudiante.

C'est vraiment mon horaire, j'ai beaucoup travaillé cet été puis je me disais que je voulais le faire avant la rentrée des classes, mais je n'ai vraiment pas eu le temps , a justifié une autre.

Le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux prêt pour les 5-11 ans

Par ailleurs, Marc Thibeault a révélé que le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux a déjà planifié comment se passerait la vaccination chez les 5-11 ans, si jamais un vaccin est approuvé pour cette tranche d'âge.

On l'espère. On sait que le dossier chemine, il chemine bien. On espère qu'à l'automne le vaccin sera homologué pour les 5-11 ans. Aussitôt qu'on aura le vaccin, on a déjà fait notre planification sur nos sites pour être en mesure de vacciner cet automne si jamais le vaccin arrivait cet automne. Sinon ce sera en début d'année 2022 , a-t-il envisagé.

Pour le moment, le vaccin de Pfizer est approuvé pour les 12-17 ans.

Avec des informations de Louis Martineau et de Jean-François Coulombe