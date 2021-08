La Vérif : jusqu'où Ottawa peut-il intervenir en santé?

Les libéraux de Justin Trudeau ont promis lundi d'investir neuf milliards de dollars pour l'embauche de médecins et d'infirmières et l'élimination des listes d'attente, ce qui s'ajoute aux six milliards supplémentaires déjà annoncés pour les soins de longue durée. La réalisation de ces engagements ciblés et conditionnels en santé empiéterait-elle sur un champ de compétence provincial?