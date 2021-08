Le passeport vaccinal arrive en Colombie-Britannique

Il faudra désormais montrer patte blanche en Colombie-Britannique pour accéder à certains services non essentiels. À compter du 13 septembre, une preuve de vaccination sera, entre autres, requise pour assister à des événements culturels et sportifs, ou encore pour se rendre dans un restaurant ou un bar.

Selon les autorités, le passeport vaccinal va permettre de surmonter cette nouvelle étape de la pandémie.

Alors que la province se préparait à entamer la phase 4 de son plan de déconfinement, le premier ministre, John Horgan, a annoncé la mise en place d’une carte vaccinale dès le mois de septembre.

Une étape qui, selon les responsables de la santé, va permettre de freiner la circulation du variant Delta dans la province, responsable de la majorité des nouvelles infections

Ce simple geste fera toute la différence. C'est la façon d'arrêter la transmission que nous observons actuellement avec le variant Delta dans la province , indique la médecin hygiéniste provinciale, la Dre Bonnie Henry.

Elle explique que les personnes qui n’ont reçu qu’une dose d’un vaccin ont représenté 90 % des infections au cours du mois dernier et plus de 93 % des hospitalisations au cours de la même période.

Depuis vendredi, 1711 nouvelles infections et trois décès sont recensés dans la province. À cela s'ajoute 133 personnes hospitalisées et 80 aux soins intensifs.

Le déploiement de cette carte vaccinale offrira aussi aux personnes immunisées une tranquillité d'esprit selon le premier ministre John Horgan.

Vous pouvez aller [dans certains lieux] en ayant confiance que les personnes qui vous entourent ont également pris des mesures pour se protéger et protéger leur famille , dit-il.

Les autorités ont aussi indiqué que le passeport vaccinal sera demandé tant à la population Britanno-Colombienne qu’aux touristes en vacances dans la province.

Où devra-t-on montrer sa preuve de vaccination ?

Le passeport vaccinal sera exigé lors d'événements sportifs avec billets comme au BC Place Stadium, ou encore lors de concerts, de spectacles et de pièces de théâtre.

De même, lors d'événements organisés tels que des mariages, des fêtes, des conférences ou des ateliers.

L’entrée dans les restaurants, les bars et les discothèques sera également visée par ce dispositif sanitaire.

Aucune preuve vaccinale ne sera cependant demandée dans les milieux de travail.

Selon la Dre Bonnie Henry, « la relation entre l’employé et son employeur est différente de la participation à un événement ». Elle ajoute que la carte de vaccination n'est pas destinée aux personnes qui travaillent dans ces milieux et qu'il y a un processus différent qui doit être mis en place pour les employés.

Une phase d’adaptation

Les autorités ont indiqué qu’une phase d’adaptation sera en place jusqu'au 24 octobre.

À partir du 13 septembre, il sera nécessaire d'avoir reçu au moins une dose de vaccin pour entrer dans ces lieux.

Et à partir du 24 octobre, l'entrée dans ces milieux nécessitera que les personnes âgées de 12 ans et plus soient complètement vaccinées , explique la Dre Bonnie Henry.

Les autorités invitent donc les personnes n'ayant reçu qu'une dose de vaccin ou qui ne sont pas encore vaccinées à s'inscrire afin de recevoir leur injection.

Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui pour recevoir votre vaccin contre la COVID-19. Et je vous encourage à le faire , dit le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Le milieu des affaires soutient cette nouvelle étape

La semaine dernière, le milieu des affaires Britanno-Colombien a adressé une lettre au gouvernement ainsi qu’aux responsables de la santé dans laquelle il demandait la mise en place d’un passeport vaccinal.

Je pense que c'est vraiment une étape importante pour la Colombie-Britannique. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons juste continuer à tourner en rond , explique Ian Tostenson, le président et directeur général de l'Association provinciale des restaurants et l’un des signataires de la correspondance.

Selon lui, cela permettra de prévenir des éclosions tout comme des fermetures d’entreprises. Mais aussi, d’éviter au reste de la province de se retrouver dans une situation sanitaire semblable à celle de la région du centre de l'Okanagan.