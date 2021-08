Cyclisme : Jérôme Gauthier est champion québécois junior sur route

Le cycliste de 17 ans a remporté l’épreuve reine des Championnats québécois de cyclisme sur route dans sa catégorie, samedi, à Baie-Comeau. Il s’est échappé avec Charles Duquette (Vélo 2000/RhinoRack) durant les 25 derniers kilomètres de l’épreuve de 98,4 kilomètres, avant de le coiffer au sprint final.

Mon objectif, c’était vraiment de gagner. Je n’avais pas encore gagné de course, j’avais fait des bonnes positions. Au début de l’année, j'ai été blessé. Plus que l’année avançait, plus que ma forme revenait. Au début de la course, je savais que je me sentais bien. On a eu une opportunité, moi pis une autre personne de Boucherville. On est partis, on a fait deux tours ensemble tout seul. Puis à la fin, je ne savais pas à quoi m’attendre au sprint, vu que lui aussi est très bon, mais j’ai bien géré mon sprint et j’ai réussi à le battre. Je suis super content , raconte celui pour qui il s’agit d’un quatrième titre québécois en carrière.

4e au contre-la-montre

La veille, Jérôme Gauthier, qui en est à sa première année junior, a terminé au pied du podium lors du contre-la-montre individuel. Il a décroché le 4e meilleur chrono sur le parcours de 18,9 kilomètres, à 1 minute 7 secondes du champion.

Ça a très bien été. D’habitude, ce n’est pas vraiment ma force, mais j’ai eu un vraiment bon contre-la-montre. J’ai battu des coureurs qui terminent habituellement devant moi. Je suis très content , a fait valoir celui qui poursuit ses études dans un programme de vélo à Charlottesville, en Virginie.

Chez les seniors, le Valdorien Simon Dubuc (DC Bank/Probaclac) a aussi pris le 4e rang du contre-la-montre individuel. Le Rouynorandien Xavier Barbès (Équipe cycliste Subway) a quant à lui terminé au 5e rang chez les juniors lors du critérium disputé dimanche.