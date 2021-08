Vélo et grand air pour briser l'isolement des personnes atteintes d'Alzheimer

Doté d’un banc avant, le vélo peut accueillir deux passagers en plus d’un conducteur.

C’est agréable, j’ai trouvé ça plaisant. Je ne sais pas ce que les conducteurs disent, mais moi, j’ai trouvé ça agréable. Je me sentais en sécurité , lance l’usagère souffrant de l'alzheimer Marie-Claire Ross en terminant une promenade dans le nouveau bolide.

La directrice générale d’Alzheimer Côte-Nord, Julie Depeyre, rappelle qu’il est nécessaire pour les personnes atteintes d'Alzheimer de rester stimulées ainsi que de participer à des activités extérieures.

Je crois que les usagers qui vivent à domicile sortent encore, mais on a des usagers qui sont dans des résidences privées et, bien honnêtement, avec la pénurie de personnel, ils n'ont pas le temps de sortir et de faire des activités extérieures. Donc l'idée, c'est vraiment de les faire sortir pour une belle balade, prendre l'air, respirer , explique Mme Depeyre.

Julie Depeyre est entourée de son équipe de la Société d'Alzheimer de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Selon le bénévole chauffeur de bicycle électrique, Jean-Claude Beaulieu, l'excursion en vélo est une activité enrichissante pour les usagers du centre de jour.

C'est surtout des paysages : ils se promènent dans une ville qu'ils connaissent bien, mais ils ont perdu des petits bouts. Ça leur rappelle des événements, puis ils les racontent aux accompagnateurs. Puis, c'est là qu’on voit l'intensité avec laquelle l'alzheimer atteint les personnes en même temps , confie le bénévole.

La directrice Julie Depeyre indique que la Société Alzheimer est toujours à la recherche de bénévoles pour assurer la pérennité de l'activité au fil des prochaines semaines.

D'après le reportage de Lambert Gagné-Coulombe