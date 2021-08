Un corps a été trouvé dans la rivière Saint-François à Drummondville

Selon la SQSûreté du Québec , le corps correspond à la description de l'homme porté disparu dans le cours d'eau depuis samedi.

L'homme d'une quarantaine d'années traversait la rivière à la nage en compagnie d'une autre personne. Il aurait subi un malaise, et n'aurait pu regagner la rive à la nage.

La SQSûreté du Québec explique que le décès a été constaté à l’hôpital et qu'une enquête est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de la mort.

Avec les informations de Jean-François Dumas