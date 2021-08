Saint-Prime : la disparition d'un virage prioritaire à gauche cause problème

La municipalité de Saint-Prime formulera une demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) en lien avec le feu de circulation situé à l’intersection de la rue Principale et de l’avenue Albert-Perron sur la route 169. Elle espère qu’une solution sera trouvée pour réduire l’attente des automobilistes qui doivent tourner à gauche.

Le maire Lucien Boivin a confirmé l’information à Radio-Canada, lundi après-midi. Une résolution à cet effet sera déposée la semaine prochaine lors de la séance du conseil municipal pour demander au ministère de se pencher sur cette question. L’intersection se trouve au centre du village.

Il y a quelques années, la lumière nous permettait de tourner à gauche et le MTQministère des Transports du Québec a fait une étude de la circulation pour constater que 9000 à 10 000 voitures, surtout en période estivale, par jour passent par cette lumière et ils ont enlevé le virage (prioritaire) à gauche pour permettre une meilleure fluidité. Il n’y a pas eu d’accident depuis ce temps, mais ça demande de la patience aux conducteurs et certains prétendent qu’ils doivent attendre jusqu’à deux feux avant de pouvoir tourner à gauche , explique le maire.

Lucien Boivin a demandé au MTQministère des Transports du Québec d’analyser la situation au cours des dernières semaines, mais leur position est restée inchangée. Il espère que la résolution du conseil fera bouger les choses.

Si le maire ne veut pas se prononcer sur les modifications potentielles qui pourraient être apportées, il aimerait que le ministère fasse toutes les vérifications nécessaires avant de statuer.