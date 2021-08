Un enfant de 6 ans renvoyé du camp d’été francophone du Zoo de Magnetic Hill

Elle et son mari, qui est francophone, parlent en anglais à la maison, mais ont fait le choix d’inscrire leurs enfants à l’école francophone Sainte-Bernadette à Moncton.

Amber-Lee précise que Lex suit également toutes ses activités parascolaires en français, en plus d’avoir un tuteur.

Amber-Lee Gautreau et son fils Lex, âgé de six ans.

Le camp d’été du Zoo de Magnetic Hill offre des camps en français et en anglais, mais pas de sessions bilingues ou d'immersion.

La mère de Lex pensait qu’il serait en mesure de suffisamment se débrouiller en français pour participer au camp dans cette langue. Mais le 17 août dernier, les parents de l’enfant ont été informés par le personnel du camp qu’il devrait avoir recours à un traducteur ou quitter le camp.

Quand nous sommes arrivés pour chercher notre enfant, il savait qu'il ne pouvait plus aller au camp parce qu'il n'était pas assez francophone. Il pleurait et il était très déçu , raconte Amber-Lee.

Pourtant, la Ville de Moncton soutient que les politiques en matière de langue dans les camps d’été du zoo sont claires.

Le camp se déroule dans la langue à laquelle on est inscrit. Les instructions sont données dans la langue. Et l'enfant doit être en mesure, un, de comprendre les instructions, parce qu'on travaille avec des animaux, et deux, il doit parler la langue [pour laquelle] il est inscrit.

Une citation de :Isabelle LeBlanc, directrice des communications à la Ville de Moncton