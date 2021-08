Le Rouge et Or pourra accueillir 6500 spectateurs

Quelque 6500 spectateurs pourront assister au match d’ouverture de l’équipe de football du Rouge et Or, dimanche, face aux Redbirds de McGill. Les rassemblements d’avant-match dans les stationnements de l'université seront toutefois interdits.

L’Université Laval a travaillé de pair avec la santé publique régionale pour en arriver à ce plan d’ouverture du stade Telus à environ 50 % de sa capacité en places assises.

Ce sont des choix difficiles à faire, parce que les gens ont hâte de revenir voir les joueurs, mais la priorité est de faire jouer l’équipe. Ça fait très longtemps que les étudiants-athlètes n’ont pas eu de sport , a expliqué lundi la directrice du Service des activités sportives (SAS) de l’université, Julie Dionne.

En 2019, près de 9000 spectateurs avaient assisté au match d'ouverture de l'équipe. On veut aller au maximum de partisans qu’on peut bien gérer, que les mesures de sécurité soient adéquates et que les gens se sentent en sécurité , a ajouté la directrice du SAS.

Le Rouge et Or a pu tester la plupart des mesures sanitaires qui seront en vigueur lors d’un match intraéquipe devant public, dimanche. Les partisans ont un siège assigné, le port du masque est obligatoire durant les déplacements et la sortie du stade se fait de manière coordonnée avec l’aide de l’annonceur maison.

Aucun spectateur ne pourra prendre place sur la piste d’athlétisme aux abords du terrain, mais les concessions alimentaires seront ouvertes aux partisans.

Tailgate interdit

L’Université Laval doit toutefois mettre la hache dans sa fameuse fête d’avant-match (tailgate). Non seulement le Rouge et Or n’en organisera pas, mais les rassemblements seront interdits dans les stationnements de l’université.

La situation pourrait peut-être évoluer au fil du temps, mais pour le moment, c’est la décision qui a été prise , précise Julie Dionne. Le passeport vaccinal entrant en vigueur le 1er septembre au Québec, d'autres règles pourraient être ajustées après le match d’ouverture du 29 septembre, admet la directrice du SAS.

Près de la moitié des places pour la partie face aux Redbirds sont déjà réservées aux détenteurs d’abonnement, mais quelques milliers de billets individuels seront tout de même mis en vente en ligne, à 9 h mardi.

On encourage les gens à venir chercher leurs billets de saison ou les billets individuels à l’avance pour éviter qu’il y ait des files d'attente dimanche , conclut Julie Dionne.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin