Fermeture de 80 places en garderie à Val-d'Or : Pierre Dufour en mode solutions

En attendant, à Val-d’Or la pénurie de main-d'œuvre, comme le manque de places en garderies, retiennent l’attention.

Le ministre responsable de l’Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour, affirme avoir rencontré la direction du CPE Vallée-des-Loupiots de Val-d’Or vendredi dernier pour discuter de la fermeture d’une de leurs installations.

Pierre Dufour affirme chercher des solutions avec le bureau du ministre de la Famille pour les nombreux parents touchés par cette fermeture.

Je vais vous donner un exemple, j’ai eu quelques garderies privées qui m’ont appelé et m’ont dit : "moi je serais capable peut-être d’en prendre 3 ou 4 de plus, mais je suis déjà à mon quota, donc est-ce que je peux avoir l'autorisation?" Ce sont des éléments comme ça qu’on a exposés au cabinet de Mathieu Lacombe et on attend des réponses cette semaine en espérant que ça va pouvoir bouger , rapporte-t-il.

La direction a prévu fermer de façon temporaire l’installation de 80 places sur l’avenue Paquin dès le 1er septembre.