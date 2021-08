Vaccination obligatoire pour assister à un match des Flames à Calgary

Les amateurs de sport de Calgary devront être complètement vaccinés pour assister aux rencontres de leurs équipes favorites aux stades Saddledome et McMahon à partir du 15 septembre.

La mesure s'applique aussi au personnel travaillant dans ces stades.

Dans un communiqué, l’organisation Calgary Sports and Entertainment (CSEC) dit que l'annonce touche seulement les personnes admissibles à un vaccin contre la COVID-19.

Le Saddledome et le stade McMahon accueillent les matchs des Flames et des Stampeders de Calgary. Les rencontres de la crosse des Roughnecks et de hockey junior major des Hitmen se font également dans ces stades.

Cette politique de vaccination est essentielle, selon la CSECCalgary Sports and Entertainment , afin d’assurer un environnement sécuritaire pour les partisans et le personnel présent.