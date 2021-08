Une firme dessine le portrait-robot du prochain chef de police idéal pour Toronto

Environics Research précise les six qualités attendues du prochain chef de la police de Toronto au terme de consultations.

La firme a organisé des consultations pour arriver à un consensus sur les qualités que devrait posséder le prochain chef du SPTService de police de Toronto .

Le processus de consultation a été mis en place en janvier 2021, cinq mois après le départ de l’ancien chef Mark Saunders.

Environics Research avait reçu le mandat de faire ces consultations en octobre.

Les résultats des consultations mettent en évidence six qualités que doit posséder le prochain chef de la police de Toronto :

Engagé envers les communautés

Dirigeant qui assume ses responsabilités

Courageux réformateur du système

Communicateur transparent

Aptitudes en collaboration

Centré contre la discrimination et pour l’inclusion

Le rapport indique que ces qualités ne sont pas hiérarchisées et que le comité responsable de l’embauche devra se concentrer sur le profil complet.

La consultation a été menée en trois parties : un sondage en ligne a été distribué, des organismes ont été consultés et quatre consultations publiques ont été organisées dans certains quartiers torontois.

Chez les groupes consultés, l’engagement envers les communautés et la volonté de réforme du système ont été les deux valeurs considérées parmi les plus importantes au sein du plus grand nombre de catégories de personnes.

La publication de ce rapport est la première étape dans le processus d’entrevue pour cibler le nouveau chef de police.

Après ce rapport, qui décrit les critères d’embauche du prochain chef, une firme sera engagée pour dénicher des candidats potentiels. Ceux-ci seront ensuite invités à envoyer leur candidature.

Une liste finale des candidats sera dressée en vue des entrevues.

James Ramer, le chef par intérim, a par ailleurs vu son contrat être renouvelé jusqu’à la fin de 2022, signe que le processus de sélection se poursuivre jusqu’à ce moment.