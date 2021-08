Besoin urgent de familles d’accueil au Nunavut

Selon le Portail canadien de recherche sur la protection de l’enfance et le site Internet du gouvernement du Nunavut, pour 358 enfants pris en charge en 2019 au territoire, il y avait 200 foyers enregistrés dans le système de placement familial.

Nous avons désespérément besoin de trouver des familles d’accueil , confirme Holly Uvilluq, une responsable du Bureau du mieux-être familial, qui fait partie du ministère des Services à la famille.

Au Nunavut, le placement en famille d’accueil est généralement assuré par la famille élargie et par des foyers d’accueil préapprouvés.

Ils accueillent des enfants âgés de quelques jours à 18 ans. L'accueil se fait à court terme, à long terme ou dans des situations d’urgence. Les enfants y restent jusqu’à ce que leur propre foyer soit sûr ou ce que le ministère de la Santé leur trouve un foyer permanent.

Mme Uvilluq affirme que pour être tranquille , il faudrait qu’il y ait au moins 20 nouvelles familles d’accueil à Iqaluit, de 8 à 10 à Kinngait, et de 2 à 3 à Kimmirut.

Dans la capitale territoriale, le travail a commencé au début du mois d'août pour recruter plus de familles d’accueil potentielles. Des sessions d’information auront aussi lieu à la fin du mois. Le recrutement démarrera dans les prochaines semaines, également à Kinngait. Pour Kimmirut, il se fera à l’automne.

Il y a plus d’enfants qui entrent dans le système récemment , note Holly Uvilluq, ajoutant que, quand c’est possible, les enfants restent avec des membres de leur famille.

Holly Uvilluq explique que la surpopulation peut expliquer pourquoi certaines familles ne postulent pas, mais elle encourage tout le monde à tout de même déposer un dossier.

Les enfants qui ont besoin d’être pris en charge font partie de cette communauté. C’est une façon de faire sa part pour a génération future, nos jeunes, nos enfants , dit-elle.

Ningeola Tiglik, résidente d’Iqaluit, a accueilli de nombreux enfants depuis 33 ans. Elle voudrait que d’autres fassent de même.

Il y a de bons et mauvais jours. Mais essayez de leur donner de meilleurs jours et de leur apprendre comment et pourquoi ils se retrouvent loin de chez eux pour un temps.

Une citation de :Ningeola Tiglik, résidente d’Iqaluit