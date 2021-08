Traverser le lac Ontario avec une planche à pagaie pour une bonne cause

Il cherche également à faire de la sensibilisation et à récolter de l’argent pour aider les jeunes ayant des problèmes de santé mentale à obtenir l'aide dont ils ont besoin.

Parti dimanche de Rochester, dans l'État de New York, le résident de Whitby devrait arriver à Toronto mardi, après avoir parcouru 140 kilomètres. Pour sa traversée, il est accompagné d'un bateau de l’Unité de police maritime de Toronto et d’un expert du sport.

Mike est à 10 km du point de départ de la plage du port de Rochester! C'est une machine , peut-on lire sur le tweet ci-dessous, publié dimanche.

L'athlète est un ancien professionnel du sport et il se sent comme chez lui sur l’eau, mais son handicap complique les choses. En 2018, il a reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, une maladie neurologique qui provoque une paralysie d'un côté du visage et d'autres symptômes comme des vertiges, ainsi qu’une déficience visuelle et auditive.

Au départ, les médecins lui ont déconseillé ne serait-ce que de s'approcher de l'eau, mais il a quand même essayé. Il a même dû réapprendre à marcher. La première fois qu'il est monté sur la planche à pagaie après le diagnostic, il n'y est resté que trois minutes. À la fin, il était tellement malade et épuisé qu'il ne s'est pas levé de son canapé pendant un jour et demi.

Au cours des semaines et des mois suivants, il a progressivement augmenté le temps passé sur sa planche jusqu'à ce qu'il soit capable de se tenir debout tout seul. Malgré les progrès qu'il a accomplis, le sport demeure difficile. Il s'épuise rapidement sur l'eau et lorsque la pression atmosphérique change, il dit que son système se détériore très vite .

Quand je tourne la tête d'un côté à l'autre ou de haut en bas trop rapidement, j'ai vraiment le vertige. Au début, c'était comme si j’étais sur un carrousel à l'intérieur de ma tête. Une citation de :Mike Shoreman, athlète

Pour une bonne cause

Mike Shoreman recueille des fonds pour Jack.org  (Nouvelle fenêtre) , un organisme canadien faisant la promotion de la santé mentale chez les jeunes.

L'organisation fondée par Eric Windeler organise des programmes pour les jeunes, qui visent à réduire la stigmatisation et à encourager les gens à obtenir de l'aide en matière de santé mentale. Son fils, Jack, s'est suicidé en 2010.

Eric Windeler espère que le partenariat avec Mike Shoreman encouragera les gens à obtenir l'aide dont ils ont besoin avant d'atteindre un point de crise.