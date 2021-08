Deux femmes d’Edmonton veulent sauver leur famille cachée en Afghanistan

Deux sœurs canadiennes qui habitent à Edmonton, Maska et Malali, tentent de sauver leur famille qui se cache en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans. Elles ont demandé de l'aide aux gouvernements canadien et américain, mais n'ont reçu aucune réponse pour l’instant.

Les deux femmes qui ont dû mal à manger et dormir espèrent que leur famille puisse venir au Canada.

Ce n’est qu’une question de temps avant que quelque chose de mal arrive à ma famille. Nous avons besoin d’aide immédiate , affirme Maska.

Je ne peux rien faire, je suis à la maison et je me sens impuissante. Une citation de :Maska

Les sœurs sont en contact avec leur famille jour et nuit afin de s’assurer qu’elle soit en sécurité.

La situation est très mauvaise en ce moment, les gens ne peuvent plus sortir , indique Maska.

Les deux sœurs soulignent qu'elles ont un frère qui a travaillé pour l’ OTANOrganisation du traité de l'Atlantique nord et l’armée américaine. La famille et lui sont désormais en danger, disent-elles, car les talibans font tout pour se venger de ceux qui ont travaillé pour les Occidentaux.

Toute la famille, mon frère, ma mère, mes deux sœurs et mes quatre frères, vivent dans la même maison. Et toutes leurs vies sont en danger à cause du frère qui travaillait avec l'armée américaine , dit Malali.

Nous leur avons conseillé de ne pas sortir et rester loin des talibans , affirme Malali. C’est ce qu’ils font en ce moment.

Elles espèrent que leur famille fasse partie des 20 000 réfugiés sélectionnés dans le cadre du programme de réinstallation pour mettre plus d’Afghans en sécurité annoncé par Ottawa la semaine dernière.

Les femmes disent qu'elles se sentent impuissantes en étant si loin, sachant combien leur famille en Afghanistan est en difficulté et sachant que les provisions s'épuisent - pour leur famille et dans le pays en général.

Il a risqué sa vie pendant sept ans pour ces gens et ils l'ont laissé derrière , raconte Malali. Sans aucune aide et sans rien. Il est désespéré. La situation est désespérée. Nous ne savons pas quoi faire.

Dimanche, le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a affirmé que le gouvernement comprend à quel point les Afghans veulent fuir le pays. De son côté, Marco Mendicino, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a promis d'accélérer les relocalisations.

Selon M. Mendicino, l'Armée canadienne a transporté environ 1100 personnes par avion hors du pays, la plupart des Afghans. Jusqu'à présent, 12 vols déployés par Ottawa ont quitté l'Afghanistan.